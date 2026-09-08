Seguridad

Detienen a Exfuncionaria de Tecate con 69 Kilos de Presunto Cristal en Garita

El Gobierno Municipal informó que Nancy ‘N’ dejó de formar parte de la administración desde el pasado 2 de septiembre

Detienen a Exfuncionaria de Tecate con 69 Kilos de Presunto Cristal en GaritaDetienen a Exfuncionaria de Tecate con 69 Kilos de Presunto Cristal en Garita | Foto: N+

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