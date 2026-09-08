Detienen a Exfuncionaria de Tecate con 69 Kilos de Presunto Cristal en Garita

Una extrabajadora del Ayuntamiento de Tecate fue detenida en la garita internacional al intentar cruzar hacia Estados Unidos con cerca de 69 kilos de presunto cristal ocultos en su vehículo.

La involucrada fue identificada como Nancy ‘N’ y, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el intento de trasiego ocurrió el pasado 26 de agosto.

El Gobierno de Tecate informó que Nancy ‘N’ ya no formaba parte de la administración municipal desde el pasado 2 de septiembre, luego de que se difundiera información sobre la detención de una persona que presuntamente laboraba en el Ayuntamiento.

A través de un comunicado, la administración municipal aseguró ser completamente ajena a los hechos y se deslindó de cualquier conducta que la entonces colaboradora pudiera haber realizado a título personal.

Asimismo, señaló que los actos atribuidos a Nancy ‘N’ no tienen relación con sus funciones ni representan el actuar de la administración municipal.

De acuerdo con la información disponible, actualmente lleva su proceso en libertad, mientras las autoridades estadounidenses continúan con el procedimiento correspondiente.

El Gobierno de Tecate indicó que corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones, determinar responsabilidades y aplicar la ley conforme a derecho.

Información Omar Marmolejo

APG