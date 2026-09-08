Padres de Surfistas Australianos Acuden a Juicio por Triple Homicidio en Ensenada, BC

Debra y Martin Robinson, padres de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, regresaron a Ensenada para asistir al juicio oral contra tres hombres acusados de participar en el asesinato de sus hijos y su amigo estadounidense Jack Carter.

Este lunes 8 de septiembre se lleva a cabo el segundo día de audiencias en los juzgados de Ensenada, donde alrededor de la 13:00 horas reinició el juicio oral en contra de Jesús Gerardo ‘N’, Irineo Francisco ‘N’ y Ángel Jesús ‘N’, quienes se encuentran vinculados al proceso por este caso.

Los cuerpos de Jake y Callum Robinson, así como de su amigo estadounidense, fueron localizados el 3 de mayo de 2024, luego de que los tres fueran reportados como desaparecidos durante un viaje para practicar surf en la región de Ensenada.

En el proceso también está relacionada Ari Giselle ‘N’, expareja sentimental de Jesús Gerardo ‘N’, quien previamente fue vinculada a proceso. De acuerdo con la información del caso, en 2024 fue localizada en posesión de uno de los teléfonos pertenecientes a las víctimas.

Los padres de Jake y Callum Robinson señalaron que buscan justicia por el asesinato de sus hijos y de su amigo, quien había viajado con ellos para disfrutar de las playas de Baja California.

Durante el juicio oral se prevé el desahogo de pruebas y la presentación de testigos, por lo que el proceso continuará durante varias horas.

Información Patricia Lafarga

APG