Seguridad

Padres de Surfistas Australianos Acuden a Juicio por Triple Homicidio en Ensenada, BC

Debra y Martin Robinson asistieron al segundo día de audiencias contra tres hombres acusados por el asesinato de sus dos hijos y su amigo estadounidense

Padres de Surfistas Australianos Acuden a Juicio por Triple Homicidio en Ensenada, BCPadres de Surfistas Australianos Acuden a Juicio por Triple Homicidio en Ensenada, BC | Foto: Instagram @callum10robinson

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