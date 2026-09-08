Política

Delitos Sexuales contra Adolescentes No Prescriben al Alcanzar Mayoría de Edad: SCJN

Los ministros consideraron que las víctimas adolescentes cuentan con entre uno y cinco años, después de cumplir la mayoría de edad, para denunciar

El pleno de la SCJN. Foto: N+El pleno de la SCJN. Foto: N+

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