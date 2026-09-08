Delitos Sexuales contra Adolescentes No Prescriben al Alcanzar Mayoría de Edad: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los delitos sexuales cometidos contra adolescentes no prescriben automáticamente al alcanzar la mayoría de edad el victimario.

Al abandonar el criterio establecido por la anterior integración, los ministros consideraron que las víctimas adolescentes cuentan con entre uno y cinco años, después de cumplir la mayoría de edad, para denunciar, dependiendo de la edad que tenían cuando ocurrió el delito.

La propuesta de la ministra Loretta Ortiz, quien se encuentra afónica, por lo que fue necesario que el ministro Giovanni Figueroa leyera su proyecto, señala que "la prescripción es una limitación al poder del Estado. No un beneficio para quien delinque y que por regla general no viola los derechos de las víctimas".

La decisión llega apenas días después de que el productor Luis de Llano fuera arrestado en la Ciudad de México por incumplir la sentencia de la SCJN a favor de Sasha Sokol.

El productor se negó durante meses a grabar y exhibir la disculpa pública ordenada, así como a publicar la síntesis del fallo que confirmó su responsabilidad por daño moral.

El arresto respondió a dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia, y De Llano quedó en libertad tras cumplir la medida de apremio impuesta por el juzgado civil.

AMP