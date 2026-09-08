Enfrentamiento en Anáhuac, Nuevo León, Deja un Civil Armado Abatido

Un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y un civil armado se registró en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, donde de manera preliminar se reportó una persona abatida.

Los hechos ocurrieron durante la activación del Operativo Muralla, desplegado por las autoridades estatales como parte de las acciones estratégicas de seguridad en la zona norte de Nuevo León.

Tras la intervención, Fuerza Civil informó sobre el aseguramiento de un arma larga. El despliegue permanece activo en el municipio, por lo que continúan las labores operativas y de seguridad en la zona.