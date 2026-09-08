Seguridad

Enfrentamiento en Anáhuac, Nuevo León, Deja un Civil Armado Abatido

Activan operativo muralla tras una agresión armada.

Activan operativo Muralla en AnáhuacActivan operativo Muralla en Anáhuac. Foto: archivo N+

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