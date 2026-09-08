Accidentes

Muere Motociclista tras Choque con Tráiler en Pesquería, Nuevo León

El percance ocurrió sobre el Libramiento Pesquería, frente a la colonia Villa Regina

Choque moto y tráilerEl motociclista murió tras chocar contra el tráiler. Foto: N+

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