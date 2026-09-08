Muere Motociclista tras Choque con Tráiler en Pesquería, Nuevo León

Un motociclista murió luego de impactarse contra la caja de trailer que circulaba sobre el Libramiento Pesquería, a la altura de la colonia Villa Regina, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

El percance ocurrió cuando ambos vehículos circulaban por un mismo carril. Una aparente distracción habría provocado que el motociclista terminara por estrellarse contra el camión de carga, lo que generó su muerte inmediata.

Al percatarse de este hecho, el chofer de la unidad pesada de inmediato solicitó el apoyo de rescatistas y paramédicos para atender al motociclista. Minutos más tarde a este lugar llegaron autoridades, quienes confirmaron el deceso del sujeto.

Dos carriles del libramiento Pesquería tuvieron que ser cerrados por elementos de tránsito para continuar con las investigaciones correspondientes, lo que causó tráfico lento en este punto por un par de horas.

Elementos de seguridad informaron que el conductor del tráiler fue detenido y trasladado al Ministerio Público, lugar donde tomarán su declaración para deslindar las responsabilidades correspondientes. Agentes de investigación ya buscan cámaras de seguridad cercanas para visualizar como sucedieron los hechos.