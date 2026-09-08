Seguridad

Detienen a Hombre por Amenazar a Mujer con Bisturí en el Centro de Monterrey

El sujeto presuntamente intentó herir a su expareja en el cruce de Ruperto Martínez y José Marroquín Leal

Detenido por presunta amenazaEl hombre portaba un bisturí durante su detención. Foto: Policía Monterrey

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