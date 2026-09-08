Detienen a Hombre por Amenazar a Mujer con Bisturí en el Centro de Monterrey

Un hombre que fue sorprendido amenazando a una mujer con un bisturí en calles del centro de Monterrey, fue arrestado por autoridades municipales.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Ruperto Martínez y José Marroquín Leal, donde autoridades de seguridad se encontraban circulando. Oficiales comentaron que el sujeto detenido tenía tomada del cuello a la víctima, por lo que procedieron a auxiliarla.

Autoridades informaron que el sujeto portaba un bisturí con el que aparentemente trataba de hacerle daño a la mujer. El hombre, identificado como Iván Guadalupe “N”, de 39 años de edad, fue trasladado a las instalaciones correspondientes para que se determine su situación legal.

Se espera que sean las autoridades pertinentes quienes orienten a la víctima para recibir atención psicológica y legal para proceder contra el sujeto. Hasta el momento, autoridades señalaron que la mujer se trataría de la expareja del agresor.

Un hecho similar ocurrió al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Mirador, en Pesquería, Nuevo León. Fue en este punto donde se reportó un presunto feminicidio. Se trataría de una joven identificada como Celeste, quien presuntamente fue asesinada por su pareja por supuestos problemas.