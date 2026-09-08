Accidentes

Desalojan Plaza Comercial por Incendio en Subestación Eléctrica en Monterrey

Bomberos y elementos de Protección Civil se movilizaron hasta el sitio para evacuar a las personas y sofocar las llamas

Bomberos sofocan incendio en plaza comercial en MonterreyBomberos sofocaron el incendio en la plaza comercial. Foto: N+

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