Desalojan Plaza Comercial por Incendio en Subestación Eléctrica en Monterrey

Un incendio en la subestación eléctrica una plaza comercial ubicada sobre la avenida Chapultepec y la avenida Revolución, en la colonia Buenos Aires, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El fuego y la gran columna de humo negro que ocasionó alarmó y movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio. Bomberos, elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey arribaron hasta el sitio para desalojar la plaza comercial y trabajar para sofocar las llamas.

Fue alrededor de las 11:00 de la mañana que las autoridades y cuerpos de emergencia recibieron el reporte del incendio. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego fue originado en la subestación eléctrica de la plaza comercial.

Se registraron dos lesionados pero sin heridas de consideración. Uno de ellos presentaba algunas quemaduras leves y la otra persona sufrió un golpe en medio del combate al fuego; ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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