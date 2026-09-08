Accidentes

Persiste Olor a Gas en Colinas del Roble, en Tlajomulco, tras Explosiones

Después de los estallidos de al menos 10 registros, los vecinos aseguran que continúa el aroma a metano en el drenaje

Colinas del RoblePersiste el olor a gas en la colonia Colinas del Roble, en Tlajomulco, tras explosión de registros. Foto: N+

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Explosiones en Colinas del Roble: el olor a gas persiste y los vecinos temen otro incidente. Autoridades investigan tras estallidos en Tlajomulco

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