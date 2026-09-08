Seguridad

Sujetos Armados Agreden a Elementos Federales en Culiacán, Sinaloa; Hay 4 Detenidos

Los agentes repelieron la acción en la carretera federal México 15

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Atacan a Balazos a Elementos de la SSPC en Culiacán, Sinaloa

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Violencia en Sinaloa: federales enfrentan agresión armada y arrestan a 4 sospechosos.

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