Sujetos Armados Agreden a Elementos Federales en Culiacán, Sinaloa; Hay 4 Detenidos

Elementos federales fueron agredidos con armas de fuego cuando realizaban labores de seguridad, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin reporte de agentes lesionados.

Los agentes de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana repelieron la agresión en la carretera federal México 15 y detuvieron a cuatro personas, detalló García Harfuch.

Las personas arrestadas están presuntamente relacionadas con el delito de robo de vehículo y fueron identificados como supuestos generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores, mencionó el titular de la SSPC.

Durante la acción, las autoridades aseguraron dos armas largas, una corta, 30 cargadores, 502 cartuchos, cinco chalecos balísticos, dos pecheras, artefactos metálicos ponchallantas y un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, el cual cuenta con reporte de robo.

El pasado 4 de septiembre, agentes federales de la SSPC fueron agredidos durante un operativo para liberar a dos personas que estaban secuestradas en Omealca, Veracruz, con saldo de dos elementos fallecidos y una herida.

"Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía. Desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables", apuntó el secretario García Harfuch en un mensaje publicado en redes sociales.