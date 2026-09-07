Accidentes

Reportan Explosión en Alcantarillas del Fraccionamiento Los Robles, en Tlajomulco

Hubo una movilización de elementos de Protección Civil tras el estallido en varios registros domiciliarios por la acumulación de gas metano

AlcantarillaReportaron explosiones en alcantarillas del fraccionamiento Los Robles, en Tlajomulco. Foto: N+

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Explosión en Los Robles: Alcantarillas estallan por acumulación de gas metano. Protección Civil ya controló la situación

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