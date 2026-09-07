Reportan Explosión en Alcantarillas del Fraccionamiento Los Robles, en Tlajomulco

Se registró una movilización por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco y de Jalisco tras la explosión de varias alcantarillas en diferentes domicilios del fraccionamiento Los Robles.

Tras la movilización, las autoridades confirmaron que las explosiones fueron el resultado de la acumulación de gas metano, y que al menos 10 alcantarillas habían estallado una por una.

Las alcantarillas ya fueron tapadas y las autoridades informaron que ya no existía riesgo.

"Sí, también, yo me encontraba laborando pero me habló mi esposa y me dijo que habían explotado los registros, así en serie, desde donde está la camioneta hasta la 198 (...) Aproximadamente unos 10 o 12 registros", manifestó uno de los vecinos.

Cabe señalar que a pesar de las explosiones múltiples en los registros domiciliarios, las autoridades no reportaron personas lesionadas.