Mueren Dos Personas en Choque Frontal en la Carretera Saltillo-Zacatecas

Un accidente ocurrido en la carretera Saltillo-Zacatecas dejó como saldo dos personas sin vida, luego de que un camión de valores chocara de frente contra unidad que transportaba tubos de acero.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el conductor del camión de valores se quedó dormido mientras circulaba por la carretera, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad y terminara invadiendo el carril contrario.

Tras el fuerte impacto, el conductor y su copiloto perdieron la vida en el lugar. Mientras tanto, los tripulantes del segundo camión resultaron ilesos y fueron valorados por paramédicos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, de acuerdo con los primeros informes.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), personal de Tránsito y Guardia Nacional, además de operadores de grúas, quienes participaron en las labores posteriores al accidente y en el retiro de las unidades involucradas.

El percance provocó una importante afectación a la circulación en este tramo de la carretera, debido a que ambos vehículos permanecieron en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Las corporaciones trabajaron durante varias horas para llevar a cabo los peritajes correspondientes, retirar los vehículos y liberar nuevamente el paso. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente.