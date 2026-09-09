Accidentes

Mueren Dos Personas en Choque Frontal en la Carretera Saltillo-Zacatecas

El percance ocurrió cuando un camión de valores se impactó contra una unidad que transportaba unidades de acero

Mueren Dos Personas en Choque Frontal en la Carretera Saltillo-ZacatecasEl conductor del camión de valores presuntamente se quedó dormido al volante y chocó contra una unidad que transportaba tubos de acero. Foto: N+

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