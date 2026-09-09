Accidentes

Se Registra Explosión por Acumulación de Gas en Vivienda de Cuautlancingo, Puebla

El siniestro se originó debido a que la llave de una estufa se quedó abierta, provocando la combustión en el inmueble de la Prolongación San Lorenzo.

Explosión Acumulación Gas LP Vivienda Prolongación San Lorenzo Cuautlancingo PueblaLlave de Estufa Abierta Provocó Explosión de Gas en Vivienda de Cuautlancingo, Puebla. Foto: Facebook SSC Cuautlancingo

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Una estufa mal cerrada provoca explosión en vivienda de Cuautlancingo. Bomberos y Protección Civil actuaron rápidamente. Conoce las medidas de seguridad implementadas para evitar futuros incidentes.

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