Se Registra Explosión por Acumulación de Gas en Vivienda de Cuautlancingo, Puebla

Elementos de la Dirección de Bomberos y de Protección Civil de Cuautlancingo informaron que atendieron un reporte de explosión por acumulación de gas LP en un departamento de un conjunto residencial ubicado sobre Prolongación San Lorenzo.

De acuerdo con la información, mientras residentes realizaban pruebas en su nueva vivienda, una estufa quedó con la llave de gas abierta, lo que provocó una acumulación que posteriormente generó una combustión, ocasionando daños en ventanas y cristales del inmueble, sin que se registraran personas lesionadas.

Como parte de la atención, se realizó la ventilación del departamento mediante la apertura de puertas y ventanas, además de una inspección de las instalaciones de gas y del tanque estacionario, donde se procedió a liberar presión.

Asimismo, se efectuó un recorrido preventivo por las instalaciones de gas de los departamentos del edificio y viviendas aledañas, descartando condiciones de riesgo, además de realizar la limpieza de los vidrios afectados y brindar recomendaciones de seguridad a los residentes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Explosión de Artefacto Casero en Puebla Deja Daños en un Vehículo Estacionado

En otro caso, ocurrido en el municipio de Tlatlauquitepec, se reportó un incendio provocado por la acumulación de gas en una vivienda, provocando la movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla llegaron al lugar del siniestro en conjunto con Protección Civil, Seguridad y Tránsito Municipal.

🚨 El @Gob_Puebla dio atención a un incendio provocado por acumulación de gas LP en una vivienda del municipio de Tlatlauquitepec.



En conjunto con Protección Civil, Seguridad y Transito Municipal, tres mujeres fueron atendidas por crisis nerviosa. #PorAmorAPuebla… pic.twitter.com/5L8NJRC2zp — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 8, 2026

Tras sofocar las llamas del interior del inmueble, las corporaciones atendieron a tres mujeres quienes aunque no resultaron con lesiones presentaron crisis nerviosas por el siniestro.

Con información de N+

GMAZ