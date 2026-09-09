Trump Veta Importación de Alcohol y Motos de Canadá; Eleva Aranceles a Estos Productos | Lista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió la importación de bebidas alcohólicas, motocicletas y otros productos procedentes de Canadá, además de imponer aranceles de 50% a diversas mercancías.

Las medidas fueron formalizadas el martes por la noche mediante la firma de cinco proclamaciones, en medio de una nueva escalada en la disputa comercial entre ambos países.

Las disposiciones entrarán en vigor de manera escalonada los próximos 15 y 29 de septiembre de 2026. Entre las restricciones destaca la prohibición total de importar determinadas mercancías canadienses a territorio estadounidense.

A partir del 29 de septiembre quedará excluida la entrada de bebidas alcohólicas provenientes de Canadá, entre ellas cerveza, vino, sidra, whisky y vodka. La restricción también contempla las motocicletas, productos de suero de leche, melaza y cerveza sin alcohol.

Las nuevas medidas comerciales también establecen un impuesto de 50% para una amplia lista de productos. Entre las mercancías afectadas se encuentran colchones, lámparas, muebles de bambú, botes motorizados y carritos de golf.

Asimismo, la tarifa será aplicada a productos utilizados en diferentes sectores industriales, como vigas de hierro y acero, además de tubos de aluminio. Otros productos lácteos, así como artículos de papel y madera, también forman parte de las nuevas disposiciones anunciadas por la administración estadounidense.