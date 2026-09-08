Biden Afirma que Tratamiento para su Cáncer de Próstata 'Funcionó como se Esperaba'

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer que mantiene su lucha contra el cáncer de próstata y aseguró que el tratamiento con radiación ha dado resultados de acuerdo con lo previsto, además de que instó a consultar a sus médicos para lograr la detección temprana de la enfermedad.

Biden realizó dichas declaraciones este martes en una publicación en sus redes sociales en el marco del mes de Concientización sobre el Cáncer de Próstata, donde efectuó una reflexión sobre su diagnóstico.

"Este año es algo más personal para mí", mencionó Biden. "Más de 33 mil hombres estadounidenses escucharán este año las mismas palabras que nosotros escuchamos la primavera pasada, cuando fui diagnosticado con cáncer de próstata", detalló.

Biden hizo el anuncio oficial de su padecimiento en mayo de 2025. Reveló que tenía una forma agresiva de cáncer de próstata tras presentar síntomas urinarios. Los médicos determinaron que la enfermedad ya había hecho metástasis en los huesos cuando fue descubierta.

Meses después y en su mensaje más reciente, Biden destacó la importancia de detectar la enfermedad a tiempo.

"Cuando el cáncer de próstata se detecta en una etapa temprana, la tasa de supervivencia a cinco años es cercana al 100%", escribió, pidiendo a las personas a no posponer la consulta con sus médicos.

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer que mantiene su lucha contra el cáncer de próstata y aseguró que el tratamiento con radiación ha dado resultados de acuerdo con lo previsto, además que instó a consultar a sus médicos para lograr la detección temprana de la enfermedad.

Biden realizó dichas declaraciones este martes en una publicación en sus redes sociales en el marco del mes de Concientización sobre el Cáncer de Próstata, donde efectuó una reflexión sobre su diagnóstico.

"Este año es algo más personal para mí", mencionó Biden. "Más de 33 mil hombres estadounidenses escucharán este año las mismas palabras que nosotros escuchamos la primavera pasada, cuando fui diagnosticado con cáncer de próstata", detalló.

Biden hizo el anuncio oficial de su padecimiento en mayo de 2025. Reveló que tenía una forma agresiva de cáncer de próstata tras presentar síntomas urinarios. Los médicos determinaron que la enfermedad ya había hecho metástasis en los huesos cuando fue descubierta.

Meses después y en su mensaje más reciente, Biden destacó la importancia de detectar la enfermedad a tiempo.

"Cuando el cáncer de próstata se detecta en una etapa temprana, la tasa de supervivencia a cinco años es cercana al 100%", escribió, pidiendo a las personas a no posponer la consulta con sus médicos.

Aseguró que los hombres con un riesgo promedio deberían comenzar a realizarse pruebas de detección alrededor de los 50 años, mientras que los hombres afroamericanos deberían iniciar la conversación a los 45 años o antes. También destacó los antecedentes familiares como un factor de riesgo importante, aconsejando a los hombres cuyo padre o hermano haya padecido cáncer de próstata que consulten a sus médicos a partir de los 45 años, o antes si varios familiares cercanos se vieron afectados.

Biden señaló que las razas influyen en los resultados del cáncer de próstata, indicando que los hombres negros tienen "casi un 70% más de probabilidades de contraer esta enfermedad y entre 2 y 4 veces más probabilidades de morir a causa de ella. Lo cual es un ultraje en el país más rico del mundo”, lamentó el exmandatario estadounidense.

El expresidente, de 83 años, actualizó la información sobre el tratamiento que recibe y agradeció a los médicos que lo atienden.

"El tratamiento de radiación del otoño pasado funcionó según lo previsto", dijo Biden, y agregó que sigue trabajando en proyectos importantes para él, incluida la finalización de sus memorias.

También agradeció a las personas que le han enviado oraciones y apoyo tanto para él como para su familia desde que le dieron el diagnóstico.

"Es mi esperanza y mi oración que, al compartir nuestra experiencia y participar en esta importante conversación, podamos ayudar a salvar vidas. Hablen con sus médicos. Hagan las preguntas difíciles. Háganlo por ustedes mismos y por las personas que los quieren", sentenció.

HVI