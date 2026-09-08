Internacional

Biden Afirma que Tratamiento para su Cáncer de Próstata 'Funcionó como se Esperaba'

Los médicos determinaron que el cáncer del expresidente es agresivo y ya había hecho metástasis en los huesos cuando fue descubierto

Biden Rompe el Silencio del Cáncer que Padece Mientras Promueve Detección TempranaEl expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Reuters

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