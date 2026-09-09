Sociedad

Levantan Bloqueo Tras Acuerdo con Secretaría de Educación en Chihuahua

Normalistas retiraron la protesta del edificio Héroes de la Reforma tras alcanzar acuerdos sobre la apertura de más plazas para los maestros

Maestras mantuvieron tomadas las instalaciones del edificio Héroes de la Reforma más de una semanaMaestras mantuvieron tomadas las instalaciones del edificio Héroes de la Reforma más de una semana. Foto: N+

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Después de una semana, se retira el bloqueo en el edificio Héroes de la Reforma. Contemplan más plazas para maestros en Chihuahua.

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