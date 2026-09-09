Levantan Bloqueo Tras Acuerdo con Secretaría de Educación en Chihuahua

Luego de aproximadamente una semana de mantener tomadas las instalaciones del edificio Héroes de la Reforma, docentes normalistas retiraron el bloqueo tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua.

Los manifestantes mantenían ocupadas las instalaciones ubicadas en el cruce de la calle 13 y Antonio Rosales, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los docentes, durante las negociaciones fueron atendidas sus demandas y las autoridades se comprometieron a abrir más plazas para quienes buscan incorporarse al sector educativo.

Como parte de los acuerdos, señalaron que se contempla la apertura de nuevos grupos y algunas escuelas con horario vespertino.

Los normalistas indicaron que permanecerán atentos al cumplimiento de lo pactado con las autoridades. Advirtieron que, en caso de que los acuerdos no se cumplan, podrían volver a tomar las instalaciones del edificio Héroes de la Reforma.