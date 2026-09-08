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Esta Es La Multa Por Poner Una Bandera de México En El Auto

Aquí te decimos cómo evitar esa sanción económica durante las fiestas patrias

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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