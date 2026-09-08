Esta Es La Multa Por Poner Una Bandera de México En El Auto

Durante septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias, es común observar automóviles decorados con los colores verde, blanco y rojo. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los conductores es si colocar una Bandera de México en su vehículo puede generar una multa.

La respuesta es no. La legislación federal permite a las personas físicas portar y exhibir la Bandera Nacional en sus vehículos, por lo que colocar este símbolo patrio en un automóvil no constituye, por sí mismo, una infracción.

El artículo 32 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales también permite exhibir la bandera en los lugares de residencia o trabajo. No obstante, la norma establece que el emblema nacional debe ser utilizado con el debido respeto.

El problema podría presentarse por la forma en que se coloque la bandera. En la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito prohíbe que los conductores lleven objetos que reduzcan su visibilidad o representen una distracción mientras manejan.

Por ejemplo, una bandera colocada sobre el parabrisas, los espejos o en alguna zona que limite la visión del automovilista podría derivar en una sanción. Dependiendo de la conducta cometida, las multas previstas van de 5 a 10 UMA.

Con el valor de la UMA para 2026, fijado en 117.31 pesos diarios, las sanciones pueden variar de acuerdo con la falta cometida. Por ejemplo, una multa de 5 UMA sería de 586.55 pesos, mientras que de 10 UMA, la sanción es de mil 173 pesos.

Ahora bien, la multa puede ascender a 7 mil pesos, pero no aplicaría para todos los automovilistas.

La cifra de 7 mil pesos que ha circulado en relación con el uso de banderas en vehículos, no corresponde a una multa automática para todos conductores.

Este monto equivale a 60 UMA y está contemplado para determinados casos relacionados con vehículos de transporte de carga, cuando los objetos transportados obstruyen la visibilidad frontal o los espejos laterales.

Por ello, los conductores pueden colocar una Bandera de México en su automóvil, siempre que lo hagan de manera segura, sin afectar su campo de visión y manteniendo el respeto que corresponde a uno de los principales símbolos patrios.