Motociclista que Circulaba por la Banqueta Atropella a Niña de 5 Años en Zapopan

Una niña de 5 años fue atropellada por un motociclista que estaba circulando por una banqueta en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan.

Los hechos ocurrieron a unos metros del cruce con la prolongación Guadalupe; la menor estaba saliendo del domicilio de su abuela cuando fue atropellada por el motociclista.

“De verdad, fue una imprudencia grave, ni siquiera tuvo el valor para venir a pararse a ver el estado de salud de la niña, volteó y ni siquiera se paró ni nada, siguió de filo. Su estado de salud está bien, son puros golpes externos, estamos por hacerle una tomografía porque se le abrió su cabeza, le hicieron unas suturas”, explicó Armando de la Cerda, padre de la menor.

De acuerdo con los vecinos de la zona, esta calle era de doble sentido, sin embargo, cuando fue remodelada con concreto y con una amplitud de banquetas, finalmente quedó de una sola dirección.

Se presume que como la calle quedó de un solo sentido, los motociclistas y repartidores, incluso particulares, utilizan la banqueta para poder circular en sentido contrario.

“Siguen pasando las motos todavía, tanto para la tienda como para la parada del camión, se siguen subiendo a la banqueta, nos vimos en la necesidad de poner estas cajas para tapar el flujo de las motos”, manifestó uno de los vecinos.

Ante la falta de consideración vial, los vecinos piden alguna intervención de las autoridades para contrarrestar este problema.