Accidentes

Motociclista que Circulaba por la Banqueta Atropella a Niña de 5 Años en Zapopan

Un menor de edad fue embestida por un hombre que conducía sobre paso peatonal en la colonia Arenales Tapatíos

MotocicletaUn motociclista atropelló a una niña de 5 años en la banqueta en Zapopan. Foto: N+

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Accidente en Zapopan: Motociclista atropella a niña de 5 años en la banqueta. Vecinos exigen acción ante la imprudencia vial

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