Seguridad

Madre de Dafne Rechaza Suspensión de Audiencia contra Gabriel 'N' en Tamaulipas

La madre de la menor señaló que confía en que la decisión se tome conforme a la ley con el objetivo de evitar nuevos aplazamientos

Madre de Dafne Rechaza Suspensión de Audiencia contra Gabriel 'N' en TamaulipasMadre de Dafne Rechaza Suspensión de Audiencia contra Gabriel 'N' en Tamaulipas. Foto: Alejandra Quintos

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