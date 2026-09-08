Madre de Dafne Rechaza Suspensión de Audiencia contra Gabriel 'N' en Tamaulipas

La madre de la menor Dafne Zapata Quintos, informó que se llevarán a cabo las audiencias correspondientes al proceso legal contra Gabriel “N”, señalado por el presunto delito de violación agravada en agravio de su hija.

Las audiencias programadas se llevarán a cabo del 7 al 11 de septiembre. Alejandra Quintos, madre de la menor, manifestó su rechazo a cualquier intento de suspender o retrasar la audiencia programada para el 10 de septiembre, luego de que Gabriel “N” presuntamente solicitara posponerla, debido a que ese día Dafne cumpliría 14 años y desea vivir su duelo por la fecha.

"Si así es, para mí me causa mucho disgusto saber que el juez todavía quiere darle este privilegio si durante 8 años se ha exigido justicia y él no ha estado en ningún cumpleaños de Dafne entonces como ahora se quiere hacer la víctima que le duele mucho su hija si nunca ha estado con ella", Alejandra Quintos, Madre de Dafne.

También señaló que será el 9 de septiembre cuando el juez determine si dicha petición sería aprobada, confiando en que la decisión se tome conforme a la ley, con el objetivo de evitar nuevos aplazamientos y lograr que la resolución del caso avance de manera oportuna.