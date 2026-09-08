Encuentran 49 Mil Dosis de Cristal Ocultas en Una Llanta en Salamanca, Guanajuato

Elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) lograron el hallazgo en un tramo de vigilancia de un neumático de refacción utilizado para ocultar 32 bolsas con presunto cristal en un camión de pasajeros en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia en la carretera federal 43D, autopista Morelia–Salamanca, en el tramo del entronque Valtierrilla.

Al comenzar la inspección del camión de pasajeros, los elementos de la Policía Estatal inspeccionaron el compartimiento del área de equipaje y observaron un neumático de refacción con una abertura parcial.

Al realizar una revisión a fondo, lograron identificar bolsas transparentes que contenían una sustancia cristalina y granulada con las características del cristal, siendo un total de 32 bolsas, con un peso total de 16.35 kilogramos, equivalentes aproximadamente a 49 mil 050 dosis.

Ahí mismo, se logró la detención de Julio “N”, de 45 años, originario de Tulancingo, Hidalgo, quien viajaba como pasajero y manifestó que el neumático era de su propiedad y que tenía como destino la ciudad de Querétaro.

Ante ello, los elementos de Seguridad lograron la detención del hombre que junto con las sustancias fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato.