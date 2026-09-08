Seguridad

Encuentran 49 Mil Dosis de Cristal Ocultas en Una Llanta en Salamanca, Guanajuato

La mercancía iba en el compartimento de equipaje de un autobús de pasajeros; hay una persona detenida.

La llanta iba en el compartimiento del camión.Foto: FSPE

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La Policía Estatal de Caminos descubre 32 bolsas de cristal en un autobús en Guanajuato.

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