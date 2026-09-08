Gala Montes Abandona La Casa de los Famosos 2026 a Menos de 48 Horas de Su Ingreso

A menos de 48 horas de haber ingresado de manera sorpresiva, la actriz Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México 2026 en lo que fue una decisión voluntaria, aseguró la producción.

"Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos Mx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos", expuso el programa en redes sociales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Noche de Eliminación y de Nueva Participante a la Casa de los Famosos 2026

Luego de su exitosa participación en la segunda temporada como parte del 'Team Mar', Montes se sumó a la nueva temporada en su sexta semana. Su entrada, poco esperada por los habitantes y el público, se realizó mediante el carrusel de expulsión, tras una gala de nominación en la que participaron varios exhabitantes como Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Apio Quijano y Ricardo Peralta.

La segunda entrada de Gala a La Casa generó altas expectativas, pues es calificada como un personaje directo, confrontativo y defensor de sus ideas, por lo que en redes sociales ya se barajaba un cierre de temporada con mayor emoción a las primeras semanas, que más bien estuvieron marcadas por la ausencia de conflictos fuertes y personalidades conciliadoras.

Luego de la salida de Aldo Rendón por motivos de salud, quien era considerado una carta fuerte para la final, quedó una vacante en el elenco, que finalmente suponía llenar la llegada de la actriz.

Hasta el momento, la producción se mantiene hermética sobre qué es lo que sucederá con este espacio en los participantes o los motivos que llevaron a Montes a salir del juego.

Los habitantes que quedan en La Casa son Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Yahir, Ese Pérez, Memo Schutz, Cynthia Klitbo, Brianda Deyanara, Karina Torres y Masad Altamimi.