Entretenimiento

Gala Montes Abandona La Casa de los Famosos 2026 a Menos de 48 Horas de Su Ingreso

La actriz ingresó, por primera vez en la historia del reality en México, de manera sorpresiva mediante el carrusel de expulsión

Gala Montes en la conferencia de prensa de la segunda temporada de La Casa de los Famosos MéxicoGala Montes en la conferencia de prensa de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+