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Bruce Campbell Revela Cuánto Tiempo le Queda de Vida Tras Diagnóstico de Cáncer

El actor de Evil Dead habló sobre su diagnóstico y próximos proyectos en The Adam Carolla Show

bruce-campbell-evil-dead-cancer-años-de-vidaFoto: Getty Images

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Bruce Campbell revela su diagnóstico de cáncer y un pronóstico de 5 años. El actor de Evil Dead sigue activo con nuevos proyectos. Descubre más sobre su inspiradora filosofía de vida.

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