Bruce Campbell Revela Cuánto Tiempo le Queda de Vida Tras Diagnóstico de Cáncer

Bruce Campbell, el actor conocido por interpretar a Ash Williams en la saga Evil Dead, reveló que sus médicos le dieron un pronóstico de aproximadamente cinco años de vida tras su diagnóstico de cáncer.

El actor, de 68 años, habló sobre su estado de salud durante una reciente entrevista en The Adam Carolla Show, donde confirmó: "Con el tipo de cáncer que tengo, del que no quiero hablar, la situación actual es de cinco años".

Campbell dio a conocer su enfermedad por primera vez en marzo de este año a través de redes sociales, cuando explicó que padecía un cáncer que calificó como tratable, pero no curable. En ese momento pidió que nadie se alarmara y adelantó que reduciría sus apariciones públicas para concentrarse en el tratamiento.

Pese al pronóstico, Campbell fue enfático en que no dejará que la enfermedad defina el resto de su vida. "He decidido, de manera bastante específica, vivir con esto, no morir por esto", afirmó.

El actor también explicó su filosofía sobre cómo afronta la enfermedad día a día: considera que uno no muere de cáncer, sino de lo que el cáncer provoca en el cuerpo, y que hay que ir resolviendo cada complicación conforme aparece, como en un juego de "whack-a-mole".

Además, contó que se mantiene informado a través de sus médicos, pero evita deliberadamente los foros y grupos de apoyo en línea donde otros pacientes comparten diagnósticos similares, por temor a caer en una espiral de información abrumadora.

Campbell no ha detenido su actividad profesional. Actualmente promociona Ernie & Emma, una comedia dramática que escribió, dirigió y protagonizó, alejada del género de terror con el que se hizo famoso.

La cinta sigue a un vendedor de peras viudo que emprende un viaje para esparcir las cenizas de su esposa en los lugares que ella le indicó antes de morir.

El actor, además de su icónico papel como Ash en la trilogía original de Evil Dead, la serie Ash vs. Evil Dead y su cameo de voz en Evil Dead Rise (2023), también es recordado por sus apariciones en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Fue productor ejecutivo de Evil Dead Burn y repetirá ese rol en Evil Dead Wrath, prevista para 2028.