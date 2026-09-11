Accidentes

Adulta Mayor Termina Lesionada al Ser atropellada por Taxi en Papantla, Veracruz

Una mujer de la tercera edad fue arrollada por una unidad de transporte público en la zona norte de la entidad veracruzana. La mujer intentaba cruzar la calle cuando fue golpeada por el vehículo

Adulta Mayor Termina Lesionada al Ser atropellada por Taxi en Papantla, VeracruzEl percance quedó grabado por una cámara de seguridad. Foto: Archivo | N+

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Impactante accidente en Papantla: una mujer de 70 años fue atropellada por un taxi mientras cruzaba la calle. Su estado de salud es desconocido.

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