Adulta Mayor Termina Lesionada al Ser atropellada por Taxi en Papantla, Veracruz

Una persona de la tercera edad fue auxiliada por cuerpos de emergencias luego de haber sido atropellada por una unidad de transporte público en su modalidad de taxi en la zona centro de la ciudad de Papantla, en la zona norte de la entidad veracruzana.

Los hechos se registraron cuando la mujer intentaba cruzar la avenida la 16 de Septiembre, casi con Miguel Negrete, de la colonia Centro de este municipio. Hasta el momento, la identidad de la mujer continúa sin conocerse, y su estado de salud se reporta como reservado; sin embargo, se informó que la adulta mayor que sufrió el accidente tiene 70 años.

Testigos que se encontraban en el lugar dieron aviso a los cuerpos de emergencias y minutos después, paramédicos arribaron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios a la adulta mayor, quien terminó con varias lesiones, por lo que tuvo que gestionarse su traslado al Hospital General.

Cabe destacar que al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal, de Marina y de Policía del Estado para tomar conocimiento de lo sucedido y se encargaron de asegurar al conductor de la unidad para la responsabilidad que ahora resulte.