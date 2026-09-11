Salud

Suicidio, Tercera Causa de Muerte entre Jóvenes de 15 a 29 años en México, en 2025

De acuerdo con la encuesta de salud mental 2025, casi un millón 300 mil adolescentes reportaron haber experimentado malestar emocional durante el último año

Joven sentado en la calle.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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Suicidio, Tercera Causa de Muerte entre Jóvenes de 15 a 29 años en México, en 2025