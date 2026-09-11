Suicidio, Tercera Causa de Muerte entre Jóvenes de 15 a 29 años en México, en 2025

El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se estima que uno de cada tres casos que ocurren en México son en personas de entre 15 y 29 años de edad, por eso los servicios de salud ponen a disposición del público la Línea de la Vida, un espacio de orientación telefónica especializado en salud mental y adicciones.

A sus 14 años, Natalia ha sobrevivido a varios episodios de crisis que pusieron en riesgo su vida. Dice que el primero fue cuando tenía apenas 9 años, en medio de un entorno de violencia y de dificultades para comunicarse con sus padres.

Hoy, asegura que ha logrado salir adelante con el apoyo de lo que ella misma llama su círculo de confianza.

“Tengo muy buenos amigos, afortunadamente, que me apoyan demasiado con mi estabilidad mental, toda la gente necesita siempre alguien que la escuche para no terminar como yo”, aseguró.

Durante 2025, el suicidio fue la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en México, según señala el INEGI. Se reportaron 3 mil 318 casos.

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Al respecto, Tania Ramírez de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, explicó:

“Lo que están viviendo ahora chicas y chicos es una realidad mucho más adversa que la que vivieron, vivimos las generaciones anteriores, en realidad el mundo no se ha puesto sencillo”.

La tasa de incidencia fue 52% más alta que la de la población en general. En tres de cada cuatro casos se trató de hombres; y siete de cada diez ocurrieron dentro de la vivienda particular, de acuerdo con datos del INEGI.

La Secretaría de Salud llama a poner atención a cambios de conducta, aislamiento y otras señales de alerta en niñas, niños y adolescentes.

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la CDMX, señaló:

“Jóvenes que empiezan a bajar mucho de peso, que están muy irritables, que están las pupilas dilatadas, con problemas dentales de rechinar los dientes, que no comen, que no duermen, pues todos estos son signos que son importantes para parar, hablar con ellos y con ellas, buscar apoyo y ayuda”

Héctor tiene 13 años y cursa el primer grado de secundaria, dice que durante tres meses atravesó una crisis emocional y que, la falta de atención de sus padres y maestros lo hizo considerar que no quería seguir viviendo.

“Mi mamá me echó unos comentarios que me afectaron mucho. Yo fui muy cerrado en ese tema, no me gustaba como hablar de eso, siempre lo traté como de esconderlo porque sentía que a nadie le importaría o me hacía sentir mal hablar de eso”, aseguró.

Los especialistas destacan que la prevención comienza por identificar a tiempo alertas como el cambio de comportamiento y que debe garantizarse que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a apoyo emocional y atención profesional.

“Las instituciones tienen el deber de velar por niñez y adolescencia y de protegerlo por supuesto que les toca y hay otra parte que las familias también les toca y entender que la verdadera solución en términos de salud mental tiene que ver con resolver cómo están viviendo niñas y niños”.

Casi un millón 300 mil adolescentes reportaron haber experimentado malestar emocional durante el último año, esto de acuerdo con la encuesta de salud mental 2025, que también muestra cómo este problema es más frecuente entre los adolescentes que entre los adultos.

La Secretaría de Salud cuenta con la Línea de la Vida, un servicio gratuito y confidencial de orientación en salud mental, que brinda apoyo en situaciones de crisis y puede canalizar a atención especializada. Está disponible las 24 horas, los 365 días del año, marcando al 800 911 2000.

"La Línea de la Vida es muy importante para dar apoyo no solo a los padres y madres de familia, pero sobre todo a las personas que tienen pues alguna necesidad de información, de atención”, precisó la secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman.

Con información de Víctor Valles-Mata y Fernando Guillén.

LECQ