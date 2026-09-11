Pronóstico del tiempo

Se Esperan Lluvias Fuertes, Descargas Eléctricas y Fuertes Rachas de Viento

Por otra parte, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán

Una camioneta fue arrastrada por la corriente en Los Cabos, BCSUna camioneta fue arrastrada por la corriente en Los Cabos, BCS. Foto: Facebook | Ayuntamiento de Los Cabos

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