Se Esperan Lluvias Fuertes, Descargas Eléctricas y Fuertes Rachas de Viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Durango; lluvias muy fuertes en Sonora; lluvias fuertes en Chihuahua; así como chubascos en Baja California; todas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

Además, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este), Tamaulipas (oeste), Coahuila (centro y sur), Chihuahua (noreste) y Durango (oeste).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias Dejan Avenidas Inundadas y Autos Varados en Varios Puntos de Sinaloa

Este viernes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Durango (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Zacatecas (centro y oeste) y Oaxaca (oeste y noreste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), San Luis Potosí (sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (este y centro), Colima, Michoacán (este y centro), Estado de México (oeste y centro), Ciudad de México, Querétaro (sureste), Hidalgo (suroeste), Morelos, Guerrero (oeste), Puebla (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que las temperaturas máximas estarán por encima de los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco y Campeche (centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco en la región, así como frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y en la Ciudad de México, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima será de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 °C y una temperatura mínima de 8 a 10 °C.

Con información de Conagua

ICM