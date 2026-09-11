Internacional

Célula Yemení Usa IA de Anthropic para Intentar Desarrollar Armas Teledirigidas

Este grupo de insurgentes proiraníes utilizó Claude para alcanzar su fin, informó la empresa estadounidense, en un momento en que los rebeldes hutíes llevan a cabo una ofensiva en Yemen

Los insurgentes usaron el programa Claude para internar desarrollar armas teledirigidasLos insurgentes usaron el programa Claude para internar desarrollar armas teledirigidas. Foto: Reuters

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