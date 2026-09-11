Célula Yemení Usa IA de Anthropic para Intentar Desarrollar Armas Teledirigidas

Anthropic no ha revelado la identidad de la célula, pero es probable que se trate de estos insurgentes proiraníes que controlan gran parte del norte de Yemen, incluida la capital, Saná.

"Hemos identificado una célula de actores maliciosos basada en el norte de Yemen que llevaba a cabo tres programas de desarrollo de armas", indicó Anthropic en un informe.

En el documento, la compañía explica cómo detuvo las operaciones ilegales provenientes de varios países.

Estos programas incluían "un cohete guiado utilizando un calculador de vuelo tipo smartphone con autoguiado", un misil balístico con un objetivo de alcance de más de 2 mil kilómetros y un proyectil con un "tipo de planeador hipersónico", según el informe.

La célula utilizó a Claude para sustituir a un equipo de ingenieros especializados en la creación de software de guiado, navegación y control de armas.

Ante esto, Anthropic informó que no disponía de elementos que indiquen que lograron desplegar un dispositivo operativo. Según la compañía, la célula ha realizado un lanzamiento de prueba de un cohete guiado, pero fracasó.

Además, la start-up estadounidense aseguró haber prohibido sus cuentas en cuanto identificó estas actividades ilegales y compartido la información para "reducir los riesgos que representan estos individuos".

Esta noticia se da en medio de la ofensiva de los hutíes contra el gobierno yemenita, luego de que se acabara la tregua sostenida por más de cuatro años.

Este viernes los hutíes tomaron una isla de gran valor estratégico en el estrecho de Bab el Mandeb y controlan este paso que da acceso al mar Rojo desde el océano Índico.

La información también se da en un contexto de señalamientos de extrabajadores de Anthropic, quienes han dicho que la empresa no está actuando de manera responsable.

ICM