‘Estamos Listos para Ayudar a Colombia’, Dice Sheinbaum: Este Es el Apoyo Que Enviaría México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró hoy, 11 de agosto de 2026, que México está listo para poder ayudar a Colombia luego del devastador sismo magnitud 7.4 que ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos, así como severos daños materiales.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, indicó que únicamente se está a la espera de la solicitud formal por parte del Gobierno colombiano.

“Estamos esperando por parte del Gobierno de Colombia; está preparado el operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es el operativo Cali (…) Estamos esperando la solicitud formal del gobierno de Colombia, pero estamos listos para el momento que nos digan, poder ir a ayudar”, manifestó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Suman 224 Muertos por Temblor en Colombia; Continúan Rescates y Remoción de Escombros

Listo el 'Agrupamiento Cali'

Por su parte, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la mandataria nacional les instruyó ayer mismo preparar al personal que pudiera acudir a Colombia para brindar ayuda humanitaria.

Por esa razón se activó de manera inmediata el ‘Agrupamiento Cali’, muy similar al que se trasladó a Venezuela tras el doble sismo del 24 de junio de 2026.

El funcionario federal precisó que el nuevo agrupamiento estaría integrado de la siguiente manera:

Un general.

Su grupo de comando.

255 militares, incluido personal especialista en búsqueda y rescate.

Binomios canófilos.

Personal de sanidad.

Médicos.

Ayuda humanitaria para Colombia

Sobre el envío de ayuda humanitaria, precisó que se contempla trasladar 4 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate que requiera el personal colombiano, como teléfonos satelitales, radios, grupos electrógenos y tiendas de campaña.

Hasta el momento, añadió que ya están en condiciones para ser embarcadas:

8 mil 798 despensas .

13 mil 890 canastas alimentarias .

4 toneladas de medicamentos.

De acuerdo con Trevilla, tanto el personal del agrupamiento como el material y ayuda humanitaria serían trasladados en dos aviones Boeing: un Hércules C130 y un Esparta.

Las aeronaves se trasladarían directamente al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, Colombia.

SPB