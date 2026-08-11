Sociedad

‘Estamos Listos para Ayudar a Colombia’, Dice Sheinbaum: Este Es el Apoyo Que Enviaría México

La presidenta Claudia Sheinbaum informa que México espera la solicitud formal de Colombia, pero da a conocer que el Gobierno ya está listo para poder ayudar luego del terremoto del lunes

Residentes buscan entre los escombros tras terremoto en Colombia. Foto: APResidentes buscan entre los escombros tras terremoto en Colombia. Foto: AP

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Tras sismo en Colombia, México se prepara para enviar ayuda humanitaria. Agrupamiento Cali listo con personal de rescate y toneladas de suministros. Detalles sobre el apoyo mexicano.

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