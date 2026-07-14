¿Cuándo Salen las Listas de la Secundaria 2026? Este Día Se Publican Resultados de AEFCM

La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) está muy cerca de publicar nuevos resultados de las preinscripciones 2026 en CDMX, y acá te decimos cuándo salen las listas de secundaria para alumnos de nuevo ingreso.

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió las preinscripciones extemporáneas de preescolar y primaria, y en una nota previa te decimos las fechas exactas del proceso en CDMX.

Mientras que los estudiantes que salieron de sexto de primaria y entrarán a la secundaria en el ciclo escolar 2026-2027, siguen a la espera de conocer los resultados de las preinscripciones para saber en qué escuela se quedaron.

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¿Cuándo salen los resultados de secundaria 2026 en CDMX?

La SEP informó que las listas de nuevo ingreso de secundaria se publicarán el próximo martes 4 de agosto de 2026, por lo que será en este día cuando los padres de familia sepan en qué escuela se quedó su hijo.

En caso de que las mamás, papás o tutores no hayan realizado el proceso de las preinscripciones 2026 en CDMX, el periodo extemporáneo se llevará a cabo del 6 al 12 de agosto.

¿Dónde puedo ver las listas de nuevo ingreso secundaria 2026?

Los resultados de las preinscripciones de secundaria CDMX para el ciclo escolar 2026-2027 se publicarán en internet en la página web de la AEFCM, en el siguiente link: www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/. Ahí los padres de familia deben seguir estos pasos:

Escribe la CURP del estudiante.

Digita la Opción de Preinscripción (OP) y el número de folio que vienen en su comprobante de preinscripción.

Da clic en la opción que dice "Buscar".

En caso de estar conformes con el resultado de la AEFCM, los padres, madres o tutores recibirán su comprobante de asignación, con el cual deberán hacer su inscripción de forma presencial en la escuela que les fue asignada.

Los estudiantes o padres de familia que no estén conformes con la consulta de resultados de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027, pueden solicitar un cambio de escuela secundaria o de turno en CDMX, en la misma página web.

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