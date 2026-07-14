¿Cuándo Salen las Listas de la Secundaria 2026? Este Día Se Publican Resultados de AEFCM

Consulta cuándo salen los resultados de las preinscripciones 2026 en CDMX para que sepas en qué escuela se quedó tu hijo

Checa Cuándo Salen Listas de Secundaria 2026Los alumnos que salieron de primaria están cerca de conocer los resultados de secundaria 2026. Foto: Cuartoscuro

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