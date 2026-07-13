SEP Confirma Quiénes Regresan a la Escuela el 24 de Agosto para Ciclo Escolar 2026-2027

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, brinda detalles del siguiente ciclo escolar; aquí te presentamos los detalles

Una adre acompaña a sus dos hijas a entrar a su nuevo salón de clases. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUna adre acompaña a sus dos hijas a entrar a su nuevo salón de clases. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El próximo ciclo escolar trae cambios. Descubre las fechas clave anunciadas por la SEP y cómo se impulsa la educación en México.

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