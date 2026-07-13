SEP Confirma Quiénes Regresan a la Escuela el 24 de Agosto para Ciclo Escolar 2026-2027

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, brindó detalles sobre el siguiente ciclo escolar 2026-2027 en México y dio a conocer quiénes regresarán a la escuela el próximo 24 de agosto.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 13 de julio de 2026, el funcionario federal felicitó a los estudiantes de educación básica que pasarán al siguiente ciclo y adelantó fechas clave del mismo.

“Cerramos el ciclo escolar este miércoles; felicitar a niñas, niños, jóvenes y adolescentes que ya pasaron al siguiente año; motivarlos a seguir estudiando, todos tienen una beca”, expresó.

Avances en la educación en México

De acuerdo con el titular de la SEP, el ciclo escolar 2025-2026, que concluye este miércoles 15 de julio, “tuvo un cierre intenso”.

Pero destacó avances como la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana, el programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, la eliminación de la comida chatarra en los planteles, el “Mundialito Escolar”, el esquema "La Escuela es Nuestra" y también las becas.

“Cerramos con 22 millones de becarios”, dio a conocer Delgado Carrillo.

Por otra parte, recordó que las escuelas afectadas por paros de labores, tuvieron programas emergentes para actualizar a los niños.

“Tuvimos un cierre muy intenso de este ciclo para que se aproveche hasta el último día de clases”, agregó.

Ciclo escolar 2026-2027: ¿Quiénes regresan el 24 de agosto?

Al dar a conocer datos del siguiente ciclo escolar, informó que en el siguiente calendario se pondrá la entrega de calificaciones una semana antes del cierre, “que será por ahí del 9 de julio”, dijo.

De acuerdo con el titular de la SEP, el próximo ciclo comenzará el 31 de agosto, pero algunas personas regresarán el 24.

Se trata de los maestros, quienes volverán una semana antes del inicio oficial, porque arrancarán los trabajos de consulta escuela por escuela.

“Nos vemos el 31 de agosto para los niños y las niñas regresar a clases. Los maestros una semana antes, el 24, porque vamos a iniciar los trabajos de consulta escuela por escuela”, precisó.

SPB