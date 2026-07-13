SEP Anuncia Cambio en el Calendario Escolar 2026-2027: ¿De Qué se Trata?

Esto es lo que dijo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sobre el calendario del ciclo escolar 2026-2027

Escuela de la SEP en OaxacaEscuela de la SEP, en Oaxaca. Foto: Reuters | Archivo

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El ciclo escolar 2026-2027 de la SEP inicia el 31 de agosto. Mario Delgado detalla cambios y nuevas becas. Entérate de todo lo que necesitas saber.

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