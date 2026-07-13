SEP Anuncia Cambio en el Calendario Escolar 2026-2027: ¿De Qué se Trata?

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habló hoy, 13 de julio de 2026, del cierre del actual ciclo escolar y del siguiente calendario 2026-2027; aquí te decimos de qué trata la medida educativa.

SEP cierra ciclo escolar 2025-2026 con nuevas becas

En la conferencia mañanera de hoy, el secretario de Educación Pública felicitó a los estudiantes por el fin del ciclo escolar 2025-2026, que termina este miércoles, 15 de julio, fecha en que empiezan oficialmente las vacaciones de verano.

“Cerramos el ciclo escolar este miércoles: Felicitar a todos los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes, que ya pasaron al siguiente año, motivarlos a que sigan estudiando”, mencionó Mario Delgado.

El secretario de Educación Pública destacó que todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria ya tienen una beca y que la “Gertrudis Bocanegra cada vez llega a más estudiantes”.

Recalcó que más de 40 mil estudiantes de nivel superior tendrán una nueva beca, en Zacatecas.

“Cerramos el ciclo consolidando la Nueva Escuela Mexicana”, subrayó Mario Delgado, quien destacó que con el programa Vive Saludable, Vive Feliz se permitió censar a 10.8 millones de niños y niñas, quienes ya cuentan con su expediente digital de salud.

Agregó que en el ciclo 2025-2026 se logró eliminar la comida chatarra y 1.2 millones de niños participaron en el Mundialito Escolar.

¿En qué consiste el cambio de la SEP?

Mario Delgado afirmó que el actual ciclo escolar tuvo un “cierre muy intenso”, para aprovechar hasta el último día de clases, y reveló que para el siguiente calendario 2026-2027, “la entrega de calificaciones la vamos a poner una semana antes del cierre, que será por ahí del 9 de julio”.

¿Cuándo inicia el nuevo ciclo escolar 2026-2027?

El calendario del nuevo ciclo escolar 2026-2024, de la SEP, para todas las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria y secundaria contempla 185 días de clases.

Indica que las clases comienzan el próximo 31 de agosto, para los estudiantes, y el 24 de julio para los maestros, quienes a partir de esa fecha tendrán Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.

El ciclo escolar 2026-2027 terminará hasta el 9 de julio del siguiente año.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT