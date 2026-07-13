Puma fue Captado Recorriendo Calles de Landa de Matamoros en Querétaro; Piden Resguardarse

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Landa de Matamoros activó un operativo tras el avistamiento de un puma en la comunidad de Puerto Hondo.

Captan a un Puma en una Comunidad de la Sierra Gorda de QuerétaroFb: Pisaflores Hidalgo

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Puma avistado en Querétaro: Protección Civil activa operativo en Landa de Matamoros. Mantén la calma, protege a tus seres queridos y sigue las recomendaciones oficiales.

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