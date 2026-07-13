Puma fue Captado Recorriendo Calles de Landa de Matamoros en Querétaro; Piden Resguardarse

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Landa de Matamoros activó un operativo tras el reporte del avistamiento de un puma en la comunidad de Puerto Hondo, con el objetivo de proteger a la población y atender la presencia del ejemplar en coordinación con las autoridades especializadas en fauna silvestre.

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades ante el avistamiento del puma?

Protección Civil pidió a los habitantes de Puerto Hondo y comunidades cercanas mantener la calma, evitar acercarse, perseguir o intentar capturar al animal, además de permitir que únicamente personal capacitado realice las labores de atención.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron resguardar a niñas, niños y mascotas, evitar caminar solos durante la noche en la zona donde fue visto el felino y mantener protegidos al ganado y los animales de corral para reducir cualquier riesgo.

Asimismo, solicitaron que, en caso de un nuevo avistamiento, la población conserve una distancia segura y reporte de inmediato la ubicación del ejemplar a Protección Civil Municipal o al número de emergencias 911.

El Gobierno Municipal de Landa de Matamoros exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad de la población y del propio ejemplar de fauna silvestre.