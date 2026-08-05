Accidentes

Rescatan a Mujer de la Tercera Edad Atrapada Dentro de Elevador en Monterrey

Una mujer de 88 años de edad, en silla de ruedas, fue rescatada por policías de Monterrey después de quedar atrapada varios minutos dentro de un elevador

Mujer de la tercera edad atrapada en elevadorLa mujer quedo atrapada dentro de un elevador en su misma casa. Foto: Policía de Monterrey

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Elevador averiado en Monterrey deja a una mujer de 88 años atrapada. Policías logran rescatarla.

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