Rescatan a Mujer de la Tercera Edad Atrapada Dentro de Elevador en Monterrey

Una mujer de la tercera edad fue rescatada tras quedar atrapada en un elevador averiado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron para auxiliar a la adulta mayor tras la falla en el elevador de su domicilio ubicado en la colonia Colinas de San Jerónimo, sobre la avenida Puerta del Sol y Balzac.

Rosa Martha, de 88 años de edad fue rescatada por los oficiales José Hernández y Cruz Pérez. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la mujer de la tercera edad estaba sentada en su silla de ruedas debido a que el ascensor tipo cabina falló y quedó atorado.

Los oficiales empezaron a realizar las maniobrar correspondientes para rescatarla y optaron por utilizar sábanas para sacarla de dicho lugar, donde se encontraba atorada, para después llevarla a su habitación. Según lo informado, la adulta mayor no presentó lesiones.

Falla en elevador deja siete personas lesionadas en San Pedro

El accidente más reciente relacionado con un elevador se registró durante el mes de mayo al interior de un edificio en construcción, ubicado sobre la avenida Industrial, en el municipio de San Pedro Garza García, y dejó como saldo a siete personas heridas.

Este hecho habría ocurrido luego de que el elevador, en el se encontraban siete personas, presentara una falla mecánica, provocando que terminara por caer desde el quinto piso hasta al sótano. Tras este percance, la brigada de primeros auxilios de esta construcción liberó a las víctimas para brindarles atención médica.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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