Salud

Confirman 33 Casos de Ciclosporiasis, Infección que Causa Diarrea Explosiva, en México

La confirmación se da en el marco de una investigación sanitaria integral que México mantiene desde que autoridades de EUA y el Reino Unido notificaron brotes de esta infección

Muestra de Cyclospora cayetanensis, diarrea explosivaMuestra del parásito Cyclospora cayetanensis. Foto: AP | Archivo

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