Confirman 33 Casos de Ciclosporiasis, Infección que Causa Diarrea Explosiva, en México

La Secretaría de Salud confirmó 33 casos de ciclosporiasis distribuidos en diversas entidades federativas del país, los cuales continúan bajo seguimiento epidemiológico. La confirmación se da en el marco de una investigación sanitaria integral que México mantiene desde que autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido notificaron brotes de esta infección, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

La ciclosporiasis es una infección causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que puede provocar un cuadro de diarrea intensa, conocida coloquialmente como "diarrea explosiva". La vigilancia epidemiológica de este padecimiento permanece activa en México, de acuerdo con los protocolos nacionales establecidos para este tipo de eventos.

¿Cuántos casos se han confirmado en México y dónde?

Hasta el momento se han identificado 33 casos confirmados, distribuidos en diversas entidades federativas del país. Las autoridades de salud no detallaron los estados específicos, pero precisaron que todos los casos continúan bajo seguimiento epidemiológico conforme a los protocolos nacionales vigentes.

Al respecto, la Secretaría de Salud activó los protocolos de investigación epidemiológica y de verificación sanitaria luego de recibir notificaciones internacionales de brotes de ciclosporiasis reportados por autoridades sanitarias de Estados Unidos y el Reino Unido.

Para ello, la dependencia trabaja a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

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¿Qué se ha investigado sobre el brote reportado en EUA?

En relación con el brote notificado por autoridades estadounidenses, las autoridades mexicanas realizaron visitas de verificación, revisión documental, rastreo de productos y toma de muestras en una empacadora ubicada en Guanajuato, identificada por Estados Unidos como posible fuente del brote.

Hasta el momento, los análisis realizados tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras de lechuga recolectadas en dicha empacadora.

¿Qué se ha investigado sobre los casos vinculados a la Riviera Maya?

Tras la notificación de autoridades sanitarias del Reino Unido sobre viajeros con antecedente de estancia en la Riviera Maya, Cofepris y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo, que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo el pasado 4 de agosto.

Durante estas visitas se realizaron inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreo de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua para su análisis. Los laboratorios continúan procesando estas muestras, cuyos resultados se darán a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes.

¿Qué medidas adicionales se están tomando?

De manera paralela a las investigaciones, las autoridades sanitarias identificaron oportunidades para fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal de salud, los sistemas de notificación y los procedimientos de inocuidad alimentaria en establecimientos turísticos. Estas acciones ya comenzaron a implementarse en coordinación con autoridades estatales, instituciones de salud y prestadores de servicios médicos.

AMP