Hay Más de 1,800 Casos de Despojo en CDMX: una Familia Lleva 6 Años Esperando

El delito de despojo de inmuebles continúa afectando a cientos de familias en la Ciudad de México (CDMX). Uno de esos casos ocurre en la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde Evelyn Herrera y su familia aseguran que llevan seis años luchando para recuperar un terreno que, afirman, pertenece a su madre.

A pesar de haber presentado denuncias, pruebas y documentos de propiedad, el expediente no ha llegado ante un juez y, según su abogado, incluso la carpeta de investigación fue extraviada durante un cambio de instalaciones de la Fiscalía.

Un conflicto que comenzó con la ocupación del terreno

De acuerdo con Evelyn Herrera, el problema inició cuando un grupo de vecinos ingresó al terreno familiar e impidió el acceso al inmueble al instalar una nueva puerta frente a la entrada que la familia utilizaba para entrar y salir del predio. Desde entonces, comenzaron un proceso legal para intentar recuperar la propiedad.

La familia sostiene que entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México las escrituras, documentos que acreditan la propiedad, así como fotografías y videos que muestran la ocupación del terreno. Sin embargo, aseguran que el expediente permanece sin ser judicializado, lo que ha prolongado el conflicto durante varios años.

Evelyn Herrera, quien asegura ser víctima de despojo en la alcaldía Cuauhtémoc, relató cómo ocurrió el inicio del conflicto.

“En 2020 yo hice una denuncia por cuestión de un despojo con un terreno de mi mamá. Se metieron y al momento de que nosotros teníamos la posesión, entrábamos y salíamos, estas personas nos montaron una puerta delante de la que nosotros teníamos para entrar y salir”.

Denuncian que la carpeta de investigación fue extraviada

Uno de los principales obstáculos que, según la defensa, ha retrasado el proceso fue la desaparición física de la carpeta de investigación durante el traslado de oficinas de la Fiscalía.

Israel Hernández, abogado de Evelyn Herrera, explicó que el expediente dejó de estar disponible durante varios meses tras el cambio de sede de la Fiscalía Cuauhtémoc Uno.

“Desde noviembre de 2025 la carpeta se extravió físicamente, nunca la volví a ver hasta el martes. La Fiscalía de Cuauhtémoc Uno cambia de sede por cuestiones de remodelación y se va a las instalaciones de la Fiscalía en la calle Peralvillo; durante ese traslado se extravió la carpeta”.

La familia considera que este hecho provocó un retraso adicional en una investigación que ya acumulaba años sin avances importantes.

Esperan que el caso llegue ante un juez

El Ministerio Público citó a la familia para el próximo 19 de agosto con el objetivo de revisar la carpeta de investigación. La expectativa de la defensa es que, una vez concluida esa revisión, la autoridad determine judicializar el expediente y solicite una audiencia ante un juez de control, un paso que consideran indispensable para avanzar en la recuperación del inmueble.

Durante estos años, Evelyn asegura que el conflicto ha generado importantes gastos legales, problemas familiares, intimidaciones y un fuerte desgaste emocional. Incluso reconoce que, en algunos momentos, ha pensado en abandonar el proceso.

Antes de compartir su testimonio, explicó que el cansancio provocado por la larga espera ha puesto a prueba la decisión de continuar con la lucha legal.

“Ya uno ya no quiere hacer nada, porque dices: tienes ya todos los elementos para demostrarles, ¿no? Pero no sé qué quiere la Fiscalía como tal. Son muchas cosas que están pasando y yo ya estoy desesperada. Por eso decidí irme de aquí, pero luego me arrepiento. Es un sacrificio de mi mamá que hizo para obtener eso y que otra gente llegue y de la noche a la mañana diga que son dueños y lo acrediten”.

Más de 1,800 investigaciones por despojo en CDMX

El caso de Evelyn no es un hecho aislado. De acuerdo con datos oficiales, durante el año se han iniciado más de 1,800 investigaciones por el delito de despojo en la Ciudad de México, una cifra que evidencia la persistencia de este problema y la carga que enfrentan las autoridades para atender este tipo de denuncias.

Las alcaldías con el mayor número de investigaciones son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, zonas donde el delito mantiene una presencia constante. Mientras las estadísticas continúan creciendo, numerosas familias permanecen a la espera de que sus casos avancen en el sistema de justicia y puedan recuperar los inmuebles que aseguran les pertenecen.

Con información de Arantza Ocampo.