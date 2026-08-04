Seguridad

Hay Más de 1,800 Casos de Despojo en CDMX: una Familia Lleva 6 Años Esperando

La defensa denuncia que la Fiscalía extravió la carpeta de investigación durante un cambio de instalaciones, lo que retrasó el proceso.

Familia espera justicia por despojo en Peralvillo.Familia espera justicia por despojo en Peralvillo. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Una familia de la colonia Peralvillo asegura que lleva seis años intentando recuperar un terreno que afirma es de su propiedad

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