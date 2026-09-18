La empresa anunció este viernes que el empresario Warren Buffet, de 96 años, será ahora presidente emérito, mientras que su hijo Howard G. Buffett tomará las riendas de forma inmediata.

Howard forma parte del consejo de administración del grupo desde 1993. Su padre seguirá estando en el consejo de la junta de administración, la cual presidía desde 1970.

Además, el ahora presidente del consorcio se ha desempeñado desde 1999 como presidente y director ejecutivo de la Howard G. Buffett Foundation, una organización benéfica centrada en la seguridad alimentaria mundial y la mitigación de conflictos.

Warren Buffett renunció al puesto de director ejecutivo de la empresa a finales del año pasado y fue sucedido por Greg Abel, quien enfatizó el aporte del líder nonagenario.

"El impacto de Warren en Berkshire y en sus propietarios no tiene parangón en la historia de los negocios en Estados Unidos", manifestó Abel en un comunicado.

"La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo el corazón de Berkshire, y Howard será su guardián".

Abel agregó: "Agradecemos a Howard el esmero, la disciplina y el profundo conocimiento de Berkshire que aportará a su nuevo cargo, así como a Sue Decker por su continuo liderazgo y sus valiosas contribuciones como consejera independiente principal".

En una carta que se adjuntó al final del comunicado, Warren Buffet afirmó que seguía teniendo el mejor trabajo del mundo y "nunca me he sentido mejor respecto a lo que está por venir".

Agregó que es el momento indicado para realizar la transición. Sobre su hijo, dijo que Howard velará por la cultura y valores de la empresa, la cual "está en excelentes manos"

"Haber sido su presidente ha sido el privilegio de mi vida, y nunca he dado por sentada su confianza. El tiempo siempre gana. Sin embargo, ha sido generoso conmigo".

Con información de N+

ICM