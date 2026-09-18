Economía

Tras 50 Años al Mando, Warren Buffett Deja la Presidencia de Berkshire Hathaway

Al frente del consorcio quedará el hijo del magnate, quien relevará a quien por medio siglo dirigió esta sociedad estadounidense formada por varios empresas

Warren Buffet, presidente emérito de Berkshire HathawayWarren Buffet, presidente emérito de Berkshire Hathaway. Foto: Reuters

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