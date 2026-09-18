La corporación informó que el sujeto había puesto en marcha un espacio para fabricar armas de fuego caseras con una impresora 3D profesional.

Durante un cateo fueron incautadas siete botellas de líquidos y resinas poliméricas, y una memoria USB conectada a la impresora con archivos de diseños de armas en 3D.

"En el garaje de la vivienda, el hombre había instalado un taller tecnológico con una impresora de resina profesional, botellas de polímero y una memoria USB con los archivos de diseño 3D", publicó la Policía italiana.

También se halló en el sitio una pistola para lanzar bengalas calibre 22 de disparo frontal, así como 42 cartuchos de fogueo, mismos que fueron asegurados por los agentes.

Los análisis técnicos posteriores determinaron que estas pistolas pueden disparar si se ensamblan con los componentes mecánicos correctos.

I poliziotti della #SquadraMobile di Catania arrestano un uomo per la produzione di “armi fantasma” con stampante 3D e di droga in un laboratorio a San Giovanni La Punta. Sequestrati anche denaro e una pistola lanciarazzi #18settembre pic.twitter.com/F6kW8qrpNb — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 18, 2026

Pero las armas no era lo único que fabricaba el sujeto, ya que también preparaba dosis de narcóticos, muchos de ellos sintéticos.

"En una caja metálica cerrada con llave, situada bajo el alféizar de la ventana del dormitorio, agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado incautaron una cantidad considerable de drogas", se lee en un comunicado.

La policía encontró en su domicilio 163 gramos de ketamina, casi 100 gramos de hachís, 0.4 gramos de cristales de MDMA, 0.3 gramos de 'jungle spice', una droga sintética poco común que se presenta en cristales de color ámbar, y 3.5 gramos de marihuana.

También se recuperaron dos balanzas de precisión, herramientas para el empaquetado de dosis, cuchillos manchados de humo y una libreta donde el detenido anotaba sus ganancias y los nombres de sus clientes.

Además, se incautaron 5 mil 630 euros (unos 6 mil 100 dólares) en efectivo, presuntamente procedentes del narcotráfico.

El joven fue arrestado por los delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de un arma de fuego, sin que se considerara la fabricación de armamento.

Con información de N+ y EFE

ICM