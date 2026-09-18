Sociedad

Detienen a Joven por Montar Laboratorio para Fabricar Armas con Impresora 3D

La Policía de Italia informó que realizó el arresto de un hombre de 27 años en San Giovanni La Punta, Catania, en la isla de Sicilia

La Policía italiana aseguró material para fabricar armas y decomisó drogas y dinero en efectivoLa Policía italiana aseguró material para fabricar armas y decomisó drogas y dinero en efectivo. Foto: Facebook | poliziadistato.it

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