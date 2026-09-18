Este viernes, habrá varias movilizaciones con afectación a la circulación en algunos puntos de la zona centro de la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde serán los bloqueos y a qué hora, para que evites el tráfico.

Integrantes del Movimiento Indígena de la Ciudad de México se van a concentrar hoy en la Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc, a partir de las 11:00 horas, según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los comerciantes se manifestarán por la supuesta reubicación de espacios en la Avenida Hidalgo, luego de que la Subdirección de Diálogo y Conciliación de la Vía Pública les habría ofrecido 16 lugares en la calle Dr. Mora, el pasado 15 de septiembre.

El jueves, los comerciantes bloquearon el mismo punto en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Evita el tráfico y circula por vías alternas como Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Artículo 123, Ayuntamiento y Río de la Loza.

En otro punto de la Ciudad de México, en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, integrantes del Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se concentrarán también a las 11:00 horas, informó la SSC.

La manifestación, con la que buscan terminar la huelga que inició el pasado 10 de junio, será en la Avenida Fray Servando Teresa de Mier 77, en la colonia Centro, donde realizarán un mitin denominado: “Por educación y trabajo dignos”.

Entre los principales puntos de sus demandas pedirán presupuesto para atender las necesidades de los trabajadores como el pago de laudos, vales de fin de año para personas de base sindicalizadas y retabulación del sector administrativo. Además, solicitarán infraestructura, mantenimiento, servicio médico y equipo para el buen funcionamiento de los planteles.

Toma tus precauciones: La Secretaría de Seguridad Ciudadana no descartó afectación vial durante el desarrollo de la protesta.

RMT