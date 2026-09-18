Movilidad

Bloqueo en el Centro de la CDMX: A Esta Hora Inician Cierres en Eje Central y Alrededores

Evita el tráfico en las zonas donde hoy habrá concentraciones en el primer cuadro de la capital del país

Bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida JuárezBloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Manifestaciones en CDMX: Hoy habrá bloqueos en Eje Central y Fray Servando. Evita el tráfico y descubre más sobre las demandas.

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