Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud saldrán a protestar este viernes en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades, los manifestantes realizarán la marcha “¡Nuestra fuerza está en la unidad!”, para exigir que se respeten los estatutos generales que los rigen y el derecho a votar para la elección de los representantes de la sección XVI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud; así como que se garanticen procesos limpios, transparentes y representativos.

Toma en consideración que esta no será la única protesta del día, las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 1 rodada ciclista y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Los trabajadores de la Salud sindicalizados se concentrarán a las 15:00 horas, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosió Villegas”, ubicado en Calzada de Tlalpan número 4502, Colonia Belisario Domínguez Sección 16, Alcaldía Tlalpan, de acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Posteriormente, un grupo de manifestantes se dirigirá al Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en Avenida Oaxaca número 58, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.

Otro contingente llegará a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en Valentín Gómez Farías número 40, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+