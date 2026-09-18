Marchas

Marcha de Trabajadores de la Salud Inicia a Esta Hora: Van al Centro de la CDMX

Los inconformes protestarán en dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc; exigen el derecho a votar para la elección de los representantes de la sección XVI del sindicato

Protesta de personal médicoProtesta de personal médico en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: Marcha de trabajadores de la Salud por derechos sindicales. Se esperan múltiples concentraciones, planifica tu ruta.

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