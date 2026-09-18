Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 18 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 13 concentraciones, 1 rodada motociclista y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud marchará en la alcaldía Tlalpan a las 15:00 horas, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosió Villegas”, en Calzada de Tlalpan 4502, colonia Belisario Domínguez Sección 16, con destino al Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en avenida Oaxaca 58, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en Valentín Gómez Farías 40, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno, en avenida Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

El Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, se concentrarán a las 11:00 horas, en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en avenida Fray Servando Teresa de Mier 77, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 20:30 horas, motociclistas rodarán de Parque “Calles”, en Cobre y Cananea, colonia Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ