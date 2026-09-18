Sociedad

Van 9 Años y los Inmuebles con Daños por Sismo de 2017 Siguen Sin Reconstruirse

Damnificados de docenas de edificios afectados por el fuerte temblor señalan retrasos en las obras y en algunas ni siquiera han comenzado

Edificio dañado por el sismo de 2017 en Aguascalientes 12.Edificio dañado por el sismo de 2017 en la Ciudad de México. Foto: N+

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