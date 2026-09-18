Los sismos de 2017 dejaron más de 22 mil viviendas dañadas en la capital del país, muchas con riesgo de colapso.

Nueve años después, y a pesar de disponer de millones de pesos para la reconstrucción, en docenas de inmuebles acusan retrasos en las obras, y hay al menos ocho edificios que reportan cero avances.

Los dos edificios ubicados en Aguascalientes 12, colonia Roma, en la Ciudad de México, de nueve pisos cada uno, con 9 mil metros de construcción, están en alto riesgo de colapso desde el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Al respecto, María de los Ángeles Moreno, damnificada del sismo, indicó: “Este edificio no se ha caído porque Dios no ha querido, en cualquier momento puede colapsar. Terrible. Terrible”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reconstrucción de Inmuebles Tras Sismo de 2017 Presenta Retrasos o Avance 'Cero'

Los inmuebles con 70 departamentos no han sido intervenidos por las autoridades a pesar de que existen cuatro dictámenes del Instituto para la Seguridad de las Construcciones que advierten sobre su situación y se ordena su demolición. Sin embargo, seis departamentos se encuentran ocupados.

“Las personas que habitan el edificio son personas que no tienen cómo comprobar propiedad. Todos tuvimos que emigrar porque no era posible vivir aquí”, señaló María de los Ángeles Moreno.

Han transcurrido nueve años, la Ciudad de México ha tenido cinco jefes de Gobierno y por la Comisión de Reconstrucción han pasado cinco funcionarios sin solucionar el problema.

En uno de los ocho edificios que todavía no se han reconstruido o rehabilitado, son 225 departamentos con cero avances, ni siquiera se ha empezado la obra.

"Llegó César Cravioto, nos ofreció que el edificio se iba a demoler, pero los que vivían aquí se ampararon. Entonces él dijo que no los podían sacar. Nos amparamos en el 2022. Ya tenemos una sentencia que dice que el edificio se tiene que desalojar, se tiene que demoler y se tiene que reconstruir. No han querido ni sacar a los que viven aquí ni han querido demoler ni han querido reconstruir”, explicó Moreno.

Rita Servín, de 70 años, habita el departamento 203-B, con cuatro integrantes de su familia en medio de escombros. Se resisten a desocuparlo porque, dice, no les alcanzan los 5 mil 300 pesos que reciben mensualmente del gobierno capitalino para rentar. Es una de las seis familias que se ampararon para evitar que el edificio sea demolido.

“¿Y a dónde me voy? Esto está caótico y muy difícil. Unos quieren rehabilitación y otros quieren reconstrucción. No hay conciliación”.

En estos nueve años, 15 de los propietarios murieron. Como la señora Georgina, a los 66 años, en 2023, ella era propietaria desde 1980.

Georgina Ortíz Pozos, hija de damnificada, explicó: “Se quedó en esa tristeza de esperar, la impotencia de no contar con el gobierno para sentirnos protegidos, que nadie les pone una solución”.

La mayoría de los damnificados dice estar cansada de asistir a docenas de marchas para exigir la demolición y reconstrucción de los edificios.

Un caso de hartazgo es el de Mario Rivera, quien pide “que nos ayude el gobierno a demoler y a reconstruir este patrimonio al que tanto añoramos poder regresar algún día. Aunque yo tengo 75 años. No, no soy tan joven”.

Las dos torres se han hundido 25 centímetros, las losas se han separado, columnas, trabes, pilotes, muros y paredes están fracturadas. Docenas de casas, comercios, centros escolares y una iglesia que se encuentran alrededor corren peligro.

Miguel Rom, otro damnificado del sismo, precisó sobre el estado del edificio: “Esto ya no es normal, que esto cada vez que se va hundiendo, va jalando a la otra torre y hace obviamente que esto se vaya fisurando”.

Las autoridades argumentan que se retrasó la reconstrucción por los conflictos legales entre vecinos y no podían intervenir por mandatos judiciales.

Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la Ciudad de México, indicó al respecto: “Estamos muy prontos a llegar a un acuerdo pleno con todas las familias damnificadas. Una desocupación voluntaria pronta, esto debe ocurrir en las próximas semanas. Aguascalientes 12 yo espero que podamos comenzar en alrededor de un mes, es factible la reconstrucción completa del inmueble”.

Con información de Fátima Monterrosa y Carlos Moreno.

LECQ