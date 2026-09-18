La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció la detención de Eduardo Issac ‘N’, señalado como presunto feminicida de Karla Margarita, estudiante de Medicina que fue localizada sin vida en Zapopan luego de un intenso operativo de búsqueda.

En redes sociales, la dependencia estatal señaló que el sujeto fue aprehendido por agentes de investigación de la Comandancia de Feminicidios luego de acciones operativas, de gabinete e inteligencia.

“Agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a ViEMNNA, de esta Fiscalía Estatal, lograron la detención del presunto responsable del lamentable feminicidio de Karla, estudiante de medicina”, informó en su perfil de la red social X.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Otra Estudiante: Hallan Cuerpo de Karla en Predio en Zapopan, Jalisco

Añadió que conforme avancen las etapas de la investigación se proporcionará mayor información.

El cuerpo de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de 22 años de edad, fue encontrado en Zapopan luego de dos días de un intenso operativo de búsqueda.

La joven originaria de Irapuato, Guanajuato, fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre.

El contacto con la estudiante se perdió luego de que utilizara un servicio de transporte mediante una plataforma digital en el estado de Jalisco.

Poco después de una manifestación en Irapuato, las autoridades ministeriales confirmaron la muerte de la joven.

En coordinación, las fiscalías de los dos estados iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por otra parte, este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Eduardo Issac ‘N’ en un operativo conjunto entre autoridades de Jalisco y el Gabinete de Seguridad.

El funcionario federal señaló que desde que se tuvo conocimiento del caso se realizaron operaciones y se estableció coordinación con instancias locales.

El titular de la SSPC externó su solidaridad a la familia, compañeros y personas cercanas a Karla.

SPB