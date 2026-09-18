Seguridad

Detienen en Jalisco a Presunto Feminicida de Karla Margarita, Estudiante de Medicina

Eduardo Issac ‘N’ fue detenido por agentes de investigación luego de acciones operativas, de gabinete e inteligencia

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Detienen en Jalisco a Presunto Feminicida de Karla, Estudiante de Medicina

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