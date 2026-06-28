Conductor Queda Atrapado tras Volcadura de Camión en Paseo de los Leones en Monterrey

Un hombre de 28 años resultó lesionado tras la volcadura de un camión revolvedora en Paseo de los Leones, en Monterrey.

Conductor Queda Atrapado tras VolcaduraFoto: N+

Destacado

Un camión revolvedora vuelca en Monterrey, dejando a un hombre lesionado y afectando el suministro eléctrico. Descubre cómo ocurrió este incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+