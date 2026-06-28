Conductor Queda Atrapado tras Volcadura de Camión en Paseo de los Leones en Monterrey

Un accidente vial tipo volcadura se registró sobre la avenida Paseo de los Leones, en su cruce con Paseo de la Cima, en el segundo sector de Cumbres, en el municipio de Monterrey, dejando como saldo un hombre lesionado, afectaciones a la vialidad y cortes en el suministro de energía eléctrica para decenas de casas y comercios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vuelca Camión Tipo Revolvedora; Deja Como Saldo Una Persona Atrapada en Av. Leones en Monterrey

El percance involucró un camión tipo revolvedora, el cual terminó volcado sobre la importante arteria vial, movilizando de inmediato a los cuerpos de auxilio y de emergencia que acudieron al sitio para atender la situación.

A la llegada de los rescatistas se confirmó que el operador de la unidad había quedado atrapado al interior de la cabina, por lo que fue necesario realizar maniobras de liberación para poder extraerlo de manera segura.

Lesionado fue trasladado por la Cruz Roja

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el conductor es un hombre de 28 años de edad, quien sufrió fracturas en las extremidades inferiores como consecuencia del fuerte impacto.

Tras ser rescatado, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente lo trasladaron a una clínica para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron la volcadura del camión revolvedora.

Accidente provoca afectaciones viales y cortes de energía

Además de las labores de rescate, el accidente generó importantes afectaciones a la circulación sobre la avenida Paseo de los Leones en dirección de poniente a oriente, una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la ciudad de Monterrey.

De igual forma, el incidente ocasionó daños en la infraestructura eléctrica, dejando sin servicio de energía a decenas de domicilios y establecimientos comerciales ubicados en las inmediaciones del sector Cumbres.

Ante esta situación, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron al lugar para realizar los trabajos correspondientes y restablecer el suministro eléctrico.

Las autoridades señalaron que las maniobras para reparar la infraestructura podrían tomar varias horas, debido a la instalación del nuevo poste y a los trabajos necesarios para reconectar el servicio.

Asimismo, se aclaró que las fallas en el suministro eléctrico registradas en la zona corresponden directamente a este accidente y no a un apagón generalizado en el sector Cumbres.

Mientras continúan las labores de reparación y retiro de la pesada unidad, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, utilizar vías alternas y mantenerse atentos a las indicaciones del personal que permanece trabajando en el lugar.

Con información de Vladimir Tuexi/ Noticias N+

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