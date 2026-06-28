Lluvias Dejan Caída de Árboles y Postes en Querétaro; Autoridades Piden Reportar Afectaciones

Las lluvias registradas la tarde y noche de este sábado en Querétaro provocaron la caída de árboles y postes, así como cortes de energía eléctrica en algunas zonas.

Fuertes Lluvias Afectan la CapitalFoto: N+

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Lluvias en Querétaro causan caída de árboles y postes. Autoridades piden reportar afectaciones y evitar zonas de riesgo. Conoce más sobre las medidas de prevención.

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