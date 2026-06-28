Lluvias Dejan Caída de Árboles y Postes en Querétaro; Autoridades Piden Reportar Afectaciones

Las lluvias registradas la tarde y noche de este sábado en el municipio de Querétaro provocaron la caída de árboles y postes, así como fallas en el suministro eléctrico en algunas zonas; sin embargo, las autoridades reportaron que no existen afectaciones mayores a la población ni daños relevantes al patrimonio de los ciudadanos.

Durante un recorrido de supervisión y prevención, el presidente municipal, en coordinación con el director de Protección Civil Municipal, Paco Ramírez, informó que la mayor precipitación se concentró en la zona sur de la capital, donde se acumularon 33 milímetros de lluvia, acompañados de fuertes ráfagas de viento.

¿Qué afectaciones se han registrado?

Como medida preventiva, las autoridades determinaron suspender las actividades del festival Zona Fest, para proteger la integridad de los asistentes ante las condiciones meteorológicas.

Entre las incidencias atendidas se encuentra la caída de un poste en la colonia Villas del Sol, a un costado de la Unidad Deportiva José Partida Domínguez, lo que ocasionó interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue solicitado para realizar el retiro de la estructura y restablecer el suministro.

Las autoridades destacaron que el dren sanitario que ha recibido el mayor volumen de agua continúa operando de manera adecuada, sin presentar complicaciones.

Asimismo, se informó que los pronósticos indican que las lluvias continuarán durante el resto de la noche, por lo que se mantiene un operativo permanente con la participación de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos, Obras Públicas y las siete delegaciones municipales.

Finalmente, el municipio exhortó a la población a evitar acercarse a drenes, cauces de agua, cárcamos y alcantarillas debido al riesgo que representan, además de reportar cualquier emergencia de inmediato a los números 911 o 070.