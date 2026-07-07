Vinculan a Proceso por Feminicidio al Esposo de la Maestra Elsa Leticia en Puebla

Un hombre de la tercera edad identificado como Manuel Macario "N" fue vinculado a proceso por el asesinato de su esposa en el municipio de Cuautlancingo en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que este sujeto es el probable responsable en el delito de feminicidio.

Investigan feminicidio de Elsa Leticia en Puebla

El pasado 17 de marzo de 2026, el imputado se encontraba con su esposa Elsa Leticia "N" al interior de un domicilio de Cuautlancingo, donde presuntamente la agredió físicamente y posteriormente le provocó la muerte.

La Representación Social expuso los datos de prueba recabados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres; después de la valoración de la autoridad judicial se determinó la probable participación del imputado en el asesinato.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Manuel Macario N., de 75 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en el municipio de Cuautlancingo. #FiscalíaInforma https://t.co/Us32eV5hd4 pic.twitter.com/TVXsdA0J43 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 7, 2026

Vinculan a proceso al asesino de Elsa Leticia "N" en Cuautlancingo

El 30 de junio de 2026, la Jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Manuel Macario "N" de 75 años, por el delito de feminicidio.

Además, prevaleció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el procedimiento.

La autoridad judicial concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía de Puebla continuará con las diligencias necesarias para fortalecer el proceso penal.

Con información de N+

JAPR