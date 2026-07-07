Vinculan a Proceso por Feminicidio al Esposo de la Maestra Elsa Leticia en Puebla

Manuel Macario "N" agredió físicamente a la mujer hasta privarla de la vida en un domicilio de Cuautlancingo.

El hombre agredió físicamente a su esposa hasta matarla.Foto: FGE Puebla

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La Fiscalía de Puebla vincula a proceso a Manuel Macario 'N' por feminicidio. Elsa Leticia fue asesinada en su hogar. La investigación continúa, busca más detalles.

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