Tormenta Tropical Boris: Estados con Lluvias Fuertes y Afectaciones por Ciclón en México

Boris se acerca a las costas del Pacífico mexicano; autoridades alertan por lluvias fuertes y oleaje peligroso

Desde las últimas horas del domingo, Acapulco registra precipitaciones asociadas a la Tormenta Tropical BorisLa Tormenta Tropical Boris mantiene condiciones lluviosas en Acapulco desde el domingo. Foto: Cuartoscuro

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