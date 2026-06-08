Tormenta Tropical Boris: Estados con Lluvias Fuertes y Afectaciones por Ciclón en México

La tormenta tropical Boris continúa avanzando frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene en alerta a autoridades, en N+ te indicamos cuáles son los estados que tendrán lluvias fuertes y afectaciones por el ciclón en México.

De acuerdo con el aviso del Centro Nacional de Huracanes para las cuencas del Pacífico oriental y central emitido al mediodía de este lunes 8 de junio, el centro de Boris se localiza más al sur de lo estimado previamente. Los pronósticos indican que el sistema podría tocar tierra durante la jornada del martes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ven las Fuertes Olas en Acapulco, Guerrero, por la Tormenta Tropical Boris

¿Qué estados registran afectaciones por Boris?

Las autoridades mantienen vigilancia principalmente en los siguientes estados:

Guerrero.

Chiapas.

Oaxaca.

En ambas entidades se reporta oleaje elevado asociado a la tormenta tropical, mientras que las condiciones meteorológicas continúan deteriorándose conforme el sistema se aproxima al litoral.

Acapulco permanece en alerta roja

En el puerto de Acapulco, las autoridades mantienen la alerta roja ante la cercanía del ciclón tropical.

Durante la madrugada y la mañana se registraron lluvias constantes, mientras que los bancos de nubes asociados al sistema comenzaron a ingresar al territorio continental.

Asimismo, se realizan recorridos informativos y perifoneo en colonias, zonas turísticas y áreas comerciales para exhortar a la población, prestadores de servicios y visitantes a extremar precauciones.

Como parte de las medidas preventivas, se determinó el cierre de puertos ante el incremento del oleaje y las condiciones marítimas adversas.

También permanecen suspendidas actividades relacionadas con la navegación menor y la pesca ribereña, mientras las autoridades monitorean la evolución del fenómeno.

El fuerte oleaje ya es visible en distintos puntos de la Bahía de Santa Lucía, por lo que se recomienda a turistas y residentes evitar actividades acuáticas mientras continúen las condiciones de riesgo.

Considera que en N+ te damos información actualizada sobre la trayectoria y afectaciones de Boris: Lluvias En Vivo Hoy 8 de Junio: Últimas Noticias de Tormentas y Ciclones en México

SSPC alerta por Mar de Fondo en Oaxaca

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca emitió una alerta para la población debido al fenómeno de Mar de Fondo que continúa afectando la zona costera de la entidad, en medio de las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Boris.

Como medida preventiva, las autoridades determinaron el cierre de puertos y la suspensión provisional de la navegación menor en los municipios de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento se registró el rescate de una persona bañista que fue arrastrada por una ola en Playa Carrizalillo. La persona fue auxiliada y estabilizada por personal de Protección Civil.

FBPT