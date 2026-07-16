¿Quién Era Mary Jo, la Mamá de Kris Jenner? Muere la Abuela del Clan Kardashian

Kris Jenner anunció la muerte de su madre, Mary Jo "MJ" Shannon, a los 91 años. Conoce quién fue la abuela del clan Kardashian-Jenner.

quien-era-mama-kris-jenner-muere-mary-jo-mj-shannon-abuela-del-clan-kardashianFotos: Instagram Kris Jenner / Getty Images

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Mary Jo 'MJ' Shannon, la entrañable abuela del clan Kardashian, falleció a los 91 años. Kris Jenner comparte un emotivo mensaje sobre su legado y enseñanzas.

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