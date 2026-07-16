¿Quién Era Mary Jo, la Mamá de Kris Jenner? Muere la Abuela del Clan Kardashian

Kris Jenner está de luto. La mamá y manager del clan Kardashian-Jenner confirmó la muerte de su madre, Mary Jo "MJ" Shannon, quien falleció el 16 de julio de 2026 a los 91 años.

La noticia fue anunciada por la propia Kris a través de un emotivo mensaje en Instagram, donde describió a su madre como el corazón de la familia.

El emotivo mensaje de Kris Jenner

Kris eligió sus redes sociales para dar la noticia. En el post, Kris escribió que este día se despidieron de su "hermosa Mommy, MJ" y añadió que no existen palabras para describir lo que significó para ella ni el dolor de decirle adiós.

La empresaria también recordó las enseñanzas que le dejó su madre: amar a la familia sin condiciones, ser amable, estar presente para los seres queridos y no dar por sentado ni un solo momento juntas.