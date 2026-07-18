Sociedad

Tragedia en Carretera Coatepec-Tlaltetela: Muere Nieto de Alcalde de Huatusco, Cae a Barranco

El accidente, registrado la mañana de este sábado a la altura de la desviación a Jalcomulco, dejó también a un acompañante lesionado y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Así quedó el automóvil en el fondo del barranco. Foto: X @ForoCoatzaAsí quedó el automóvil en el fondo del barranco. Foto: X @ForoCoatza
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