Tragedia en Carretera Coatepec-Tlaltetela: Muere Nieto de Alcalde de Huatusco, Cae a Barranco

Alberto Ursino Méndez Quezada, de 25 años de edad y nieto del actual presidente municipal de Huatusco, falleció la mañana de este sábado luego de que la camioneta en la que viajaba volcara y cayera al fondo de un barranco en la carretera estatal Coatepec-Tlaltetela.

De acuerdo con medios locales, el percance ocurrió en las primeras horas del día, a la altura de la desviación hacia el municipio de Jalcomulco. Por causas que las autoridades aún investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que abandonó la carpeta asfáltica y terminó con las llantas hacia arriba metros abajo del nivel de la carretera.

Testigos del accidente alertaron a los números de emergencia, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y a paramédicos de Protección Civil de Jalcomulco. Los rescatistas descendieron por la barranca para auxiliar a los ocupantes.

Un sobreviviente

En el sitio confirmaron el deceso de Méndez Quezada y brindaron atención prehospitalaria a un acompañante, quien sobrevivió con diversas lesiones y fue trasladado a un hospital cercano.

La identidad del fallecido se estableció preliminarmente mediante la documentación hallada en el lugar y los datos aportados por el herido.

Policías locales acordonaron la zona para preservar la escena y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Más tarde, personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial realizó los peritajes correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Finalmente, con el apoyo de una grúa, se retiró el vehículo siniestrado para su traslado a un corralón, donde quedó a disposición de las autoridades encargadas de esclarecer las causas del percance.