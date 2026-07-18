Accidentes

Un Niño de 3 Años Muerto y 15 Lesionados Deja Accidente de Autobús en la Carretera México-Tuxpan

Un autobús de pasajeros chocó contra una barrera de contención en la carretera federal México-Tuxpan altura de El Zoquital en Xicotepec, Puebla.

Muere niño tras choque de autobús de pasajeros en Puebla.Autobús de pasajeros protagoniza accidente en Puebla. Foto: X @moviendoideas

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Un autobús choca en la carretera México-Tuxpan: un niño de 3 años pierde la vida y 15 personas resultan heridas. Sigue la noticia para más información.

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