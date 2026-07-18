Un Niño de 3 Años Muerto y 15 Lesionados Deja Accidente de Autobús en la Carretera México-Tuxpan

Un autobús de pasajeros chocó contra una barrera de contención en la carretera federal México-Tuxpan a la altura de El Zoquital en el municipio de Xicotepec de Juárez en Puebla, el saldo fue un ni{o de tres años sin vida y 15 lesionados.

La mañana de este sábado 18 de julio se registró un accidente que enlutó a una familia que se viajaba de Tulancingo a Poza Rica, Veracruz. Un autobús de pasajeros de la línea ODT estuvo a punto de caer a un barranco luego de que el operador perdió el control al volante a la altura del kilómetro 122.

De manera preliminar se sabe que un vehículo particular también habría estado involucrado en este incidente, sin embargo, aún se desconocen las causas exactas de este percance.

Accidente de autobús de pasajeros deja un menor muerto y 15 lesionados en Puebla

El cuerpo de emergencias arribó a la carretera federal México-Tuxpan para atender a los afectados y confirmaron que el menor de solo tres años de edad ya no contaba con signos vitales.

Derivado a este accidente, se reportaron al menos 15 personas lesionadas, algunas de gravedad, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un Hospital de Xicotepec.

La carretera federal México-Tuxpan presentó tráfico intenso mientras que se llevaban acabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver y el retiro de la unidas siniestrada.

Accidente de transporte público paraliza la autopista México-Puebla

Un autobús de transporte público de Santaneros protagonizó un fuerte choque con una camioneta y un automóvil particular sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 122.

El incidente dejó severos daños materiales y lesionados que no requirieron traslado a un hospital. Derivado a este accidente, la circulación se vio afectada por varios minutos y se registró el cierre parcial de la vialidad.

Se recomienda a los automovilistas a prevenir sus tiempos de traslado y extremar precauciones si harán uso de esta vialidad.

Con información de N+

MCS