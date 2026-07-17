Tráfico vehicular

¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 17 de Julio 2026? Así las Autopistas de México este Viernes

Así está el tránsito en carreteras del país hoy, 17 de julio de 2026, para que tomes precauciones

Accidente en carretera La Tinaja-CosoleacaqueAccidente en carretera La Tinaja-Cosoleacaque. Foto: X @GN_Carreteras

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Hoy, 17 de julio, las carreteras de México presentan varios cierres por accidentes. Mantente informado y sigue el reporte de N+ para evitar retrasos en tu viaje.

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