¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 17 de Julio 2026? Así las Autopistas de México este Viernes

¿Vas a viajar hoy en carretera hoy? Infórmate sobre los bloqueos y afectaciones en las principales autopistas de México este 17 de julio de 2026. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Hoy 17 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

Jalisco

A las 7:49 a.m., se registró cierre parcial de circulación por cerca del km 104+400, de la carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno, a la altura del municipio San Juan de los Lagos, con dirección a Lagos de Moreno, por accidente vial.

Autopista México-Querétaro

A las 4:06 a.m., se reportó carga vehícular en el km 102, dirección Querétaro, por un accidente vial.

Autopista La Carbonera-Puerto México

A las 2:10 a.m., hubo cierre de circulación en km 232, dirección La Carbonera, por un choque por alcance y volcadura de tractocamiones. En la zona se registró derrame de combustible.

Veracruz

A las 7:08 a.m., se registró cierre parcial de circulación cerca del km 153+100, de la carretera Entronque La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del municipio San Juan Evangelista, con dirección a Cosamaloapan.

A la 1:00 a.m., cierre parcial de la circulación cerca del km 004+500, de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, a la altura del municipio de Minatitlán, con dirección a Minatitlán, por accidente vial.

Puebla

A las 2:10 a.m., hubo cierre parcial de la circulación cerca del km 007+300, de la carretera Tehuacán-Huajuapan de León, a la altura del municipio de Tehuacán, con dirección a Tehuacán, por accidente vial.

A las 12:52 a.m., se reportó cierre parcial de la circulación cerca del km 073+500, de la carretera México-Puebla (directo), a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, con dirección a Puebla, por un accidente vial.

Con información de N+

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