Accidentes

Atropellan y Matan a Niño de Cuatro Años en Purísima del Rincón; el Responsable Huyó

Un niño de 4 años murió después de ser atropellado en calles de la colonia El Carmen en Purísima del Rincón, el responsable se dio a la fuga al ver lo sucedido.

Atropellan y Maran a Niño de Cuatro Años en Purísima del Rincón; el Responsable HuyóFoto: N+

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Tragedia en Purísima del Rincón: un niño de 4 años fallece tras ser atropellado. El conductor huyó, pero fue detenido poco después. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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