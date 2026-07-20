Un niño de cuatro años perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil en la colonia El Carmen, en Purísima del Rincón.

Hecho registrado alrededor de las 6:00 de la tarde de este pasado domingo sobre la calle Venustiano Carranza, casi esquina con Miguel Alemán.

Menor intentaba cruzar la calle cuando fue atropellado

Según los primeros informes, el menor, identificado como Ángelito N., se encontraba fuera de su domicilio cuando intentó cruzar la vialidad y fue impactado por un vehículo color rojo, lo que provocó que cayera al pavimento y se golpeara la cabeza contra la banqueta.

Foto: N+

El conductor abandonó la escena y escapó por la calle Venustiano Carranza, mientras vecinos alertaron al sistema de emergencias 911.

Conductor intentó darse a la fuga pero fue detenido

Personal de Tránsito Municipal implementó un operativo y, minutos después, localizó y detuvo al presunto responsable en la colonia Ampliación el Carmen, sobre la calle 8 de agosto.

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Paramédicos de bomberos arribaron para auxiliar al menor, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales, en tanto que el conductor fue puesto a disposición en una delegación de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevaron a cabo el procesamiento de la escena e iniciaron las indagatorias para definir su situación jurídica.