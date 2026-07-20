Accidentes

Fatal Accidente en Corregidora Deja una Mujer Sin Vida y un Hombre Lesionado

Un fuerte accidente registrado la mañana de este lunes sobre la carretera libre a Celaya, en el municipio de Corregidora, dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre lesionado.

Trágico Accidente en la Libre a Celaya Deja un MuertoTrágico Accidente en la Libre a Celaya Deja un Muerto. Foto: N+

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Accidente fatal en Corregidora: una mujer fallece y un hombre resulta lesionado tras el choque de un sedán y una camioneta. Conoce los detalles.

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