Fatal Accidente en Corregidora Deja una Mujer Sin Vida y un Hombre Lesionado

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado tras un fuerte accidente vehicular registrado la mañana de este lunes sobre la carretera libre a Celaya, a la altura de la colonia Los Ángeles, en el municipio de Corregidora.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información preliminar, una camioneta impactó a un automóvil Volkswagen sedán, provocando que este terminara volcado a un costado de la vialidad. El percance movilizó a paramédicos y cuerpos de rescate, quienes acudieron al sitio tras el reporte realizado al número de emergencias 9-1-1.

Al arribar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien viajaba como copiloto del vehículo compacto y ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, el conductor del Volkswagen resultó policontundido y recibió atención prehospitalaria en el lugar por parte de los paramédicos, para posteriormente ser trasladado a recibir atención médica.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente.